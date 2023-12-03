Yaşa bağlı enerji kaybıyla başa çıkma stratejileri

Yayınlanma: 03.12.2023 - 17:03

Güncelleme: 03.12.2023 - 17:03

Yaşlanmayla birlikte bilgelik, bakış açısı ve evet, enerjinizi tüketebilecek değişiklikler gelir. Eskisi kadar hızlı dans edemiyor olsanız bile, adımlarınızdaki zıplamayı korumanın yolları vardır. Bu süreçte diyet, egzersiz ve uyku gibi etmenlere odaklanabilirsiniz.

MENÜNÜZÜ YÖNETİN

Bir süredir aynı şeyleri yiyorsanız, tabağınızdakilere yeni bir göz atın. Doğru yiyecek türleri enerjinizi yükseltebilir ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Yaşlandıkça, vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme yeteneği yavaşlar. Sonuç olarak, birçok kişi kilo alır. Yine de zinde ve enerjik kalmanıza yardımcı olabilirsiniz.

Şeker seviyeleri büyük bir rol oynar. Bazı uzmanlar fasulye, nişastalı olmayan sebzeler, fındık ve tam tahıllı ürünler gibi "düşük glisemik" gıdaların kan şekerinizi dengede tutmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor.

Beyaz pirinç, beyaz ekmek ve şekerle tatlandırılmış içecekler gibi "yüksek glisemik" gıdalar kan şekerinizde hızlı yükselmelere neden olabilir. Kısa süreli bir enerji sarsıntısı hissedebilirsiniz, ancak düşüş geldiğinde kendinizi eskisinden daha bitkin hissedebilirsiniz.

MİKTAR DA ÖNEMLİDİR

Çok az kalori vücudunuzu enerjisiz bırakabilir. Çok fazla kalori ise kilo almanıza neden olarak kendinizi halsiz hissetmenize yol açabilir.

Her gün ne kadar yemeniz gerektiği, başta ne kadar aktif olduğunuz olmak üzere birçok şeye bağlıdır. Kaç kaloriye ihtiyacınız olduğu konusunda doktorunuzla veya bir diyetisyenle konuşun.

HAREKET EDİN

Gençken yaptığınızdan daha az egzersiz yaptığınızı fark edebilirsiniz. Belki de 5K antrenmanları yerini yemek sonrası yürüyüşlere bırakmıştır.

Ne kadar aktif olursanız, kendinizi o kadar enerjik hissedersiniz. Egzersiz ve fiziksel aktivite, ruh halinize de yardımcı olmanın harika yollarıdır. Bir zamanlar keyif aldığınız şeyleri yapmanıza engel olan sorunlarınız varsa, yaratıcı olmaktan çekinmeyin. Dizlerinizdeki artrit sizi koşmaktan veya basketbol oynamaktan alıkoyuyorsa, yüzmek veya bisiklete binmek işinize yarayabilir.

Yaşlandıkça hareket etmeyi bırakmamalısınız. Sadece farklı bir şekilde hareket edin. Yerel yaşlılar merkezlerinde fitness programları arayın veya birbirinizi motive edebilmeniz için bir partner bulun. Aktif olmak için zaman bulmakta zorlanıyorsanız, belki de sabahları başka bir şey yapmadan önce ilk iş olarak egzersiz yapmak işe yarayabilir. Sadece önce kahvaltı yaptığınızdan emin olun.

Yeni bir rutine başlamadan önce doktorunuzla konuşun.

BİRAZ DİNLENİN

Bazılarımız için bu, hayatın küçük şakalarından biridir. Emekli olduğunuzda ve işe gitmek için kalkmak zorunda olmadığınızda, artık uyuyamıyor gibi görünüyorsunuz.

Ancak yeterince uyumak önemlidir. Çoğu insan gecede yaklaşık 7 saate ihtiyaç duyar. Herhangi bir nedenle bu kadarını alamıyorsanız, gece rutininizi ayarlamanın yollarını arayın.

Yatmadan hemen önce alkol almamaya çalışın. Sizi bir süreliğine uykulu yapsa da, aslında tam bir gece uykusu almanızı zorlaştırır.

Ayrıca şunları da yapmalısınız:

Öğleden sonraya kadar tüm kafeininizi bitirin.

Yatmadan çok önce bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu ve televizyonunuzu kapatın.

Yatak odanızı mümkün olduğunca serin, karanlık ve sessiz tutun.

Mümkün olduğunca sık aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın.

Hala yeterince uyuyamıyorsanız, doktorunuzla konuşun.

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Yaşlandıkça enerjinizi ve ruh halinizi iyileştirmenin birkaç yolunu daha öğrenebilirsiniz:

Genel olarak alkolü azaltın. Yaşlandıkça, etkileri sizinle daha uzun süre kalır.

Daha fazla su için. Biraz bile susuz kalırsanız, bu enerjinizi düşürebilir ve ruh halinizi etkileyebilir.

Mümkün olduğunca stresi azaltın. Örneğin, çok yoğun olduğunuzu hissediyorsanız yapılacaklar listenizi azaltmaya çalışın. Haberler sizi endişelendiriyorsa televizyonu kapatın ve yürüyüşe çıkın.

Yorgun veya depresifseniz doktorunuzla konuşun. Bunlar yaşlanmanın normal bir parçası değildir. Depresyon, kalp hastalığı veya uyku apnesi gibi başka bir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir.