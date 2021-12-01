'Yaşayan en seksi erkek' seçilen aktör eşinin tercihini açıkladı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:45

Amerikan magazin dergisi önceki yıllarda Michael B. Jordan, Idris Elba, Ryan Reynolds gibi isimleri kapağına taşımıştı. Derginin genel yayın yönetmeni 2005’te geriye dönük olarak Keanu Reeves’i 1994’ün "Yaşayan En Seksi Erkeği" seçtiklerini söylemişti. O yıl People kimseye bu unvanı vermemişti.

Yeni filmi Hayalet Avcıları, Öteki Dünya’nın (Ghostbusters: Afterlife) prömiyerinde Rudd, Extra’ya verdiği röportajda eşi Julie’nin oylamada Reeves’i seçeceğini söyledi. Rudd daha sonra şakayla karışık, "Hadi ama, o Keanu. Ben de ona oy verirdim" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Hollywood’da mizah anlayışıyla ünlü Rudd, daha önce People’a eşinin tepkisini şu ifadelerle anlatmıştı:

"Bilirsiniz, bu konuda çok tatlıydı. Şoke olduktan ve biraz kıkırdadıktan sonra, 'Ah, doğru anlamışlar’ dedi."







