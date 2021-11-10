Paul Rudd, yaşayan en seksi erkek seçildi

10 Kasım 2021 Çarşamba, 14:57

Avengers filmlerinden Friends dizisine popüler kültürde önemli yer tutan birçok yapımda yer almış oyuncu Paul Rudd, People dergisi tarafından 'En Seksi Erkek' seçildi. Rudd'un en seksi erkek seçildiği, ünlü programcı Stephen Colbert'in de yer aldığı bir skeçle, "The Late Show with Stephen Colbert"te duyuruldu.

Kariyeri 30 yıl öncesine uzanan 52 yaşındaki Rudd, People dergisinin kendisini yaşayan en seksi erkek seçmesine, eşi gibi şaşırdı.

Rudd, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında ‘Ne?’ diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var.”

Paul Rudd, 18 yıllık eşi Julie’nin tepkisini de esprili bir şekilde anlattı:

“Şaşkındı. Biraz kıkırdama ve şoktan sonra, ‘Ah, doğru anladılar’ dedi. Ve bu çok tatlıydı.”

İki çocuğu olan Rudd, aktör Michael B. Jordan, John Legend ve Idris Elba’nın ardından geçen yıl yaşayan en seksi erkek seçildi.

Rudd, ayrıca, arkadaşlarının kendisiyle çok alay edeceğini ifade etti ve "Umuyorum artık Clooney, Pitt ve B. Jordan ile seksi akşam yemeklerine davet edileceğim" diye konuştu.