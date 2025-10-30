Belçika’da çekimleri süren “The Traitors Türkiye” programında Yasemin Yürük ile Pascal Nouma arasında aşk yaşandığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Yürük'ün hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Yasemin Yürük kimdir? Yasemin Yürük kaç yaşında, nereli?

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

Yasemin Yürük, 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yürük aslen Mersinlidir. Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim almıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

YASEMİN YÜRÜK'ÜN KARİYERİ VE HAYATI

2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte Hepsi grubunu kurmuşlardır. Grubun menajerliğini Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk yürütmüştür. Hepsi grubu ile birlikte 2005 yılında 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol almış, 2006 yılında 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filminde Berna karakterini canlandırmıştır.

2007-2008 yılları arasında 'Hepsi Bir' adlı dizide Yasemin karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Hepsi grubu 2013 yılında dağıldıktan sonra Yasemin Yürük, kişisel spor antrenörlüğü yapmaya başlamıştır. Müzik kariyerine devam eden Yürük, 2022 yılında 'Düştüm Gülüşüne' adlı bir single çıkarmıştır.