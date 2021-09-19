Yatak odalarında piton buldular
Britanya’da yaşayan bir çift, yatak odalarında 1,5 metre uzunluğunda piton buldu.
Batı Midlands’da yaşayan çift, yatak odalarında piton buldu. Eve nasıl girdiğini anlayamadıkları pitonu gören çift önce panikledi sonra kapısını kapadıkları odadan çıktı ve yardım istemek için polisi aradı.
Normalde kısa adı ‘RSPCA’ olan, hayvanlar için çalışan dernekten yardım alan polis bu kez onlara ulaşamadı. Dernek merkezinde kimse yoktu. Bu nedenle iş başa düştü. Üç polis bir süre uğraştıktan sonra pitonu dolabın üzerinde yakalamayı başardı. Delik açtıkları bir ayakkabı kutusuna koydu.
Veterinere götürülen pitonun birkaç yarası bulunduğu ancak genel olarak sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adları açıklanmayan karı-koca, pitonun borulardan ya da bir gün önce kendilerine kargoyla yollanan paketle eve girmiş olacağını tahmin ettiklerini söyledi.
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