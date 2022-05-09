Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi
Kocaeli’de yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.
Olay, Anneler Günü’nde Kocaeli’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını gören yurttaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.
Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı ise yürekleri ısıttı.
Video Haberler
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- 'Konu bizler değiliz!'
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı