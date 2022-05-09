Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi

Kocaeli’de yavrusu su kanalına düşen anne köpek, kurtarılıncaya kadar başından ayrılmadı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:19
Yavrusu kurtarılana kadar başında bekledi
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Olay, Anneler Günü’nde Kocaeli’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yavru köpeğin su kanalına düştüğünü ve çıkamadığını gören yurttaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Anne köpek ise bölgeden ayrılmayarak yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru, annesine teslim edildi.

Anne köpeğin yavrusuyla kavuşma anı ise yürekleri ısıttı.


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