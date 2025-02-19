Yeni keşfedilen mantar türü örümcekleri zombileştiriyor: İnsanlık 'The Last Of Us'ı yaşayabilir mi?

Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:30

Bilim insanları, Avrupa’daki mağaralarda yaşayan örümcekleri etkileyen yeni bir mantar türü keşfetti. Gibellula attenboroughii adlı bu mantar, tıpkı “zombi karınca mantarı” gibi konakçısının davranışlarını manipüle ederek onu daha uygun bir yere yönlendiriyor ve ardından ölümüne sebep oluyor.

MANTARIN ÖRÜMCEKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NASIL İŞLİYOR?

Kopenhag Üniversitesi ve Danimarka Doğa Tarihi Müzesi’nden mikolog Dr. João Araújo, mantarın tamamen farklı bir aileden geldiğini ve yeni bir davranış manipülasyonu örneği sunduğunu belirtiyor. Bu keşfin, hayvanları kontrol eden mantarlar hakkında yeni araştırmalara kapı aralayabileceği düşünülüyor.

Bu yeni mantar türü, yalnızca örümcekleri enfekte eden bir grup mantarın parçası. Daha önce Gibellula aurea adlı bir türün, örümcekleri ölümden önce yaprakların altına hareket ettirdiği gözlemlenmişti. Ancak G. attenboroughii, mağara örümceklerinde çok daha belirgin bir davranış değişikliğine neden oluyor.

Bilim insanları, bu mantarın örümcekleri hava akımı olan açık alanlara çektiğini düşünüyor. Böylece mantarın sporları daha geniş bir alana yayılabiliyor. Ancak hangi metabolitlerin bu değişime sebep olduğu ve mantarın tam olarak nasıl bir mekanizma ile beyni etkilediği hâlâ bilinmiyor.

İLK KEZ KUZEY İRLANDA'DA GÖRÜLDÜ

Bu ilginç keşif, 2021 yılında Kuzey İrlanda’daki Castle Espie Wetland Centre bölgesinde bir televizyon ekibinin çekimleri sırasında ortaya çıktı. Ekip, mağarada bir örümceğin alışılmadık şekilde açık bir konumda öldüğünü fark etti. Yapılan incelemelerde, mantarın örümcekleri ağlarından çıkararak daha fazla yayılmasını sağladığı anlaşıldı.

Daha sonra, hem Kuzey İrlanda’da hem de İrlanda’da mağaralarda yaşayan Metellina merianae ve Meta menardi türü örümceklerin bu mantarla enfekte olduğu tespit edildi. Bu örümcekler normalde ağlarını terk etmeyi sevmezken, mantarın etkisiyle mağara tavanlarına ve duvarlarına yöneldikleri görüldü.

İNSANLAR İÇİN TEHLİKE BARINDIRIYOR MU?

Bu tür keşifler genellikle bilim kurgu hikâyelerine ilham veriyor. Örneğin, HBO dizisi “The Last of Us”, bir tür zombi mantarından esinlenerek yaratılmıştı. Ancak araştırmacılar, G. attenboroughii’nin yalnızca örümcekleri etkilediğini ve insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor.

Chicago’daki Field Museum of Natural History’den Dr. Matthew Nelsen, insanların bu tür mantarlardan etkilenmesi için mantarın vücut ısımıza dayanıklı hale gelmesi ve bağışıklık sistemimizi aşabilmesi gerektiğini, bunun ise oldukça düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor.