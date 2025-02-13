Da Vinci’nin 'ağaç sırrı' çözüldü: Sanatı, bilimle buluşturan keşif

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:51

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:51

PNAS Nexus dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bazı soyut sanat eserlerinde gizli bir matematiksel düzen bulunuyor. Araştırmacılar, bu matematiksel yapının, insanların sanat eserlerindeki ağaçları tanımasını kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

Doğadaki ağaçlar, fraktal adı verilen “kendine benzer” bir yapıya sahiptir. Bu modelde, aynı dallanma yapıları, gövdeden en ince dal ucuna kadar farklı ölçeklerde tekrar eder.

Yeni çalışmada bilim insanları, sanat eserlerinde tasvir edilen ağaçların dal kalınlıklarının nasıl ölçeklendiğini matematiksel olarak inceledi. Araştırmacılar, dalların çapları arasındaki oranlar ve farklı kalınlıktaki dalların sayıları üzerine matematiksel kurallar geliştirdi.

LEONARDO DA VİNCİ'NİN ÖNGÖRÜSÜ

Araştırmacılar, Leonardo da Vinci'nin ağaçların dallanma oranlarını incelediğini ve çeşitli dalların çapları arasındaki ilişkileri belirlemek için ? (alfa) adı verilen bir parametre kullandığını belirtiyor. Da Vinci’nin gözlemlerine göre, bir dalın kalınlığı, ondan çıkan iki küçük dalın toplam kalınlığına eşitse, ? değeri 2 oluyor.

Bilim insanları, sanat tarihinin farklı dönemlerinden seçilen eserlerde ? değerlerini analiz etti. Araştırmaya, Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki 16. yüzyıldan kalma Sidi Saiyyed Camii, Edo dönemi Japon resimleri ve 20. yüzyıl soyut sanat eserleri dahil edildi. Sonuçlara göre, bu sanat eserlerinde ölçülen ? değerleri, doğal ağaçlardaki 1,5 ila 2,8 arasında değişen değerlerle büyük ölçüde örtüşüyordu.

SOYUT RESİMLERDE BİLE AĞAÇ ALGISI

Araştırmacılar, Piet Mondrian’ın 1912 tarihli kübist eseri “Gri Ağaç” gibi, doğrudan ağaç gibi görünmeyen soyut resimlerde bile ? değeri gerçekçi bir aralıkta olduğunda, beynin bu görüntüleri ağaç olarak tanımlayabildiğini keşfetti. Ancak ? değeri doğal aralıktan saptığında, resim artık belirgin şekilde bir ağaç olarak algılanmıyordu.

Bu çalışma, sanat ve bilimin doğaya farklı perspektiflerden baktığını ancak aslında birbirini tamamladığını gösteriyor. Araştırmacılar, bulguların "ağaçların güzelliğini takdir etmek ve yeniden yaratmak için yeni bir bakış açısı sunduğunu" belirterek, sanat ve matematiğin düşündüğümüzden daha derin bir şekilde iç içe geçmiş olabileceğini vurguluyor.