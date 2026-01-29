Yeşilçam’ın usta ismi Saadet Gürses’ten yardım çağrısı: 'Kanser illeti sonrası borç batağından kurtulamadım'

Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan ve bir dönemin en sevilen yüzlerinden biri olan Saadet Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi. Uzun yıllar süren mücadelesinin ardından cilt kanserini yenmeyi başaran usta oyuncu, bu kez borç batağıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Gürses, paylaştığı yardım çığlığı niteliğindeki videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum yoksa hakkınızı helal edin."

35 YILLIK SANAT HAYATI ÇIKMAZDA

Sanat hayatına 35 yılını veren ve Kemal Sunal gibi dev isimlerle kamera karşısına geçen Gürses’in bu vedayı andıran sözleri, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Bir dönem şarkıcılık da yapan ve 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini 7 yıllık bir dirençle alt eden Gürses'in, yaşam mücadelesini sürdürebilmek için destek beklediği görülüyor.

SAADET GÜRSES KİMDİR?

26 Şubat 1961 tarihinde doğan Saadet Gürses, Yeşilçam'ın üretken oyuncularından biri olarak tanındı. Kariyeri boyunca 300'e yakın sinema filminde ve dizide rol aldı. Özellikle 'İnek Şaban', 'İyi Aile Çocuğu' ve 'Dokunmayın Şabanıma' filmlerindeki performansıyla geniş kitleler tarafından sevildi. 1997’de yakalandığı hastalık sonrası uzun süre setlerden uzak kalsa da azmiyle sağlığına kavuşmuştu.