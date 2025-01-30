Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son hali görenleri şaşırttı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:47

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:47

Yeşilçam’ın efsanevi yapımlarında yer alan, ela gözleri ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Pembe Mutlu, son haliyle dikkat çekti.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.

Yaklaşık 12 yıl süren sinema kariyerinde, Çiçek Abbas, Davaro, Mavi Mavi gibi unutulmaz filmlerde rol alan Mutlu, özellikle 1980’li yıllara damga vuran isimlerden biri oldu.

Şimdilerde 70 yaşında olan oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Pek çok kullanıcı, "Tanıyamadım", "Çok değişmiş" ve "Yaşlanmış" gibi yorumlar yaptı.

PEMBE MUTLU KİMDİR?

Gerçek adı Pembe Gül olan usta oyuncu, 1955 yılında Denizli’de doğdu. Kariyerine 1981 yapımı "Davaro" filmiyle adım atan Mutlu, doğal ve abartısız oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini kazandı.

İlyas Salman ile oynadığı "Çiçek Abbas" filmindeki performansıyla hafızalara kazınan Mutlu, Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı "Davaro" filminde de büyük ilgi gördü. Sinemayı tamamen bırakan Yeşilçam’ın ela gözlü güzeli, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.