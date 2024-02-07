Yetiştirilme tarzımız romantik ilişkilerimizi nasıl etkiler?

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:44

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:44

İnsan ilişkileri, geçmiş deneyimlerin ve yaşanan ilişkilerin bir yansımasıdır. Çocukluk ve gençlik döneminde yaşananlar, yetişkinlikteki ilişkilerimizi şekillendirir ve etkiler. İlişkilerdeki davranışlarımızın temelinde, ailemizden aldığımız örnekler, yaşadığımız deneyimler ve içselleştirdiğimiz değerler yatar.

HOŞNUTLAR

Hoşnut olanlar genellikle huysuz, kontrolcü ve yargılayıcı ebeveynlerle büyüyen kişilerdir. Eğer ebeveynleriniz yaptığınız bir şeyde her zaman hata bulursa ya da yalnızca okulda iyi bir not aldığınızda size sevgi gösterdiklerini hissederseniz, o zaman bugün daha mutlu olabilirsiniz.

Memnun ediciler kabul ve onay ararlar ve her zaman başkalarının mutluluğunu kendi mutluluklarının önüne koyarlar. Eğer memnun edici biriyseniz, inisiyatif eksikliğiniz olabilir, çok kararsız olabilirsiniz ve ilişkilerinizde genellikle pasif olabilirsiniz.

KURBANLAR

Kurbanlar, düzensiz evlerde büyümüş ve ebeveynleri şiddet yanlısıdır. Fark edilmekten veya hakkında konuşulmaktan hoşlanmazlar; oldukça gizliydiler ve dayanılmaz olana nasıl katlanacaklarını öğrendiler.

Yetişkinler olarak değerlerini bulmakta zorlanabilirler ve çoğu zaman kendilerini huzursuz, ilgisiz hissedebilirler. Hatta kendilerini kontrolcü bir partnerle ilişki içinde bulabilirler ve ebeveynlerine olduğu gibi partnerlerinin ihtiyaçlarına da uyabilirler.

KONTROLCÜLER

Kontrolcülerin, hayatın belirli yönleri üzerinde kontrol sahibi olmaları gerekir çünkü bu onların çocukken yaşadıkları hassas duyguları bir kenara atmalarına olanak tanır. Bu kontrol aslında onların korku, utanç, güçsüzlük gibi olumsuz duygulardan korunmalarıdır. Öfke “güvenli” duygulardan biri olduğu için genellikle kendilerini yönlendirmek için bu duyguya bağlı kalırlar.

Yetişkin olup bir eş buldukça cesur, iradeli ve katı olurlar. Çoğunlukla partnerleri yerine kendilerine güvenme eğilimindedirler ve yardım eli isteme olasılıkları daha azdır.

KARARSIZLAR

Çocukken anne babanız size bir söz verdiyse ve bu sözü yerine getirmediyse, muhtemelen onlara tekrar güvenmekte zorlanmışsınızdır ve bu da kendinizi ihmal edilmiş hissetmenize yol açmış olabilir.

Bir yetişkin olarak, çocukken hiç sahip olamayacağınız, güvenilir ve istikrarlı bir ilişki bulma arayışı içindesiniz. Kararsızlar mükemmel aşkı ararlar ve terk edilmiş hissetmekten hoşlanmazlar. Aşk hiçbir zaman mükemmel olamayacağı için hayal kırıklığına uğrayabilir ve acı hissedebilirler.

KAÇINGANLAR

Kaçınganlar, kendilerine güvenerek büyüdüler ve nasıl bağımsız olacaklarını öğrendiler; bunun nedeni ebeveynlerinin çocukken onlara pek sevgi göstermemesine alışmış olmalarıydı. Ebeveynleri onlara duygusal olmanın zayıf olmakla aynı şey olduğunu ve en iyisinin kendilerine güvenmenin olduğunu öğretti.

Bu nedenle, yetişkinler olarak duygularını saklama eğilimindedirler ve nadiren yardım isterler ya da ne istediklerini/ihtiyaçlarını kimseye söylemezler. İlişkilerde partnerlerine yakınlık ve mahremiyet göstermekten korkabilirler ve çok izole, bağımsız ve kararlı görünebilirler.

GÜVENLİ BAĞLAYICILAR

İlişkilerde, güvenli bağlayıcıların verme ve alma konusunda rahat olduğu düşünülür; kimseyi küçümsemeden hem kendi hatalarını hem de güçlü yönlerini ve partnerlerinin hatalarını ve güçlü yönlerini ifade etmenin sağlıklı ve istikrarlı bir yoluna sahiptirler.

Duygularını partnerleriyle iletişimde zorluk çekmezler. Bunun nedeni, çocuklukları boyunca onlara anlaşmazlıkları çözmeleri ve hatalı olduklarında kabullenmeleri öğretilmiş olmasıdır. Güvenli bağlayıcılar aynı zamanda anlaşmazlığa düşme veya sınır koyma gibi bir sorun yaşamazlar ve yeni şeyler deneyimlemeyi severler. Güvenli bir bağlantınız varsa muhtemelen sizden yardım ve destek isteyeceklerdir.