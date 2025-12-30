Yılbaşı neşesi zehir olmasın: Kokinaya dikkat! Öldürücü olabilir...

Yılbaşı döneminde evleri süsleyen kokina, estetik görünümünün ardında evcil hayvanlar için önemli riskler barındırıyor. Kedi ve köpeklerin merak duygusuyla çiğneyebileceği bu bitki, özellikle sindirim sistemi sorunlarına yol açabiliyor. Veteriner hekimler, kokinanın evcil hayvanların erişemeyeceği alanlarda bulundurulması gerektiği uyarısında bulunuyor.

'KIRMIZI TEHLİKE'

Kokina genellikle Ruscus aculeatus dalları ile bu dallara bağlanan kırmızı süs biberlerinden oluşuyor. Uzmanlara göre en büyük risk, bu süs biberlerinden kaynaklanıyor. Süs biberleri, kedi ve köpeklerde toksik etki yaratabilen maddeler içeriyor. Ruscus bitkisinin meyveleri de mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olabiliyor.

KOKİNA ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Kokinanın yenmesi ya da çiğnenmesi durumunda evcil hayvanlarda şu belirtiler ortaya çıkabiliyor:

-Ağızda yanma ve aşırı salya

-Kusma ve ishal

-Karın ağrısı ve huzursuzluk

-İştahsızlık

VETERİNER HEKİMLERDEN UYARI

Veteriner hekimler, evcil hayvan sahiplerinin yılbaşı süslemeleri konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Kokinanın evcil hayvanların ulaşamayacağı yükseklikte tutulması, çiğneme ya da yutma şüphesi durumunda ise en kısa sürede veteriner hekime başvurulması öneriliyor.