Yılın düğününün etkisi hala devam ediyor: Lady Gaga, Jeff Bezos'tan 6 milyon dolar talep etti iddiası!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, uzun süredir birlikte olduğu Lauren Sanchez ile 27 Haziran’da İtalya’nın Venedik kentinde dünyaevine girdi.

50 milyon dolara mal olduğu öne sürülen gösterişli düğün, haftalardır magazin gündeminden düşmüyordu. Düğünde dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı ve Bezos’un Lady Gaga ile Elton John’a performans teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

İddiaya göre, her iki sanatçı da sahne almak için kişi başı 6 milyon dolar talep etmişti. Ancak bu söylentilere yakın bir kaynak, TMZ'ye yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.

Kaynak, “Ne Elton ne de Gaga’nın düğünde sahne alması gibi bir durum yoktu. Hele ki böyle yüksek bir ücret talep etmeleri söz konusu olmadı,” ifadelerini kullandı.

Görkemli düğünde sahne alan sanatçılar ise İngiliz şarkıcı Ellie Goulding ve İtalyan tenor Matteo Bocelli oldu.