Yılmaz Morgül'den kötü haber!
Geçen günlerde annesini kaybeden Yılmaz Morgül apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yılmaz Morgül'ün annesi geçen günlerde yaşamını yitirdi. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Morgül'ü hastaneye yakın arkadaşı Pelin Suade götürdü.
NAZARA GELDİ
Morgül'ün sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suade şu ifadeleri kullandı:
"Nazara geldi. Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi."
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