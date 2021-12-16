YouTube, Rus yayıncı RT'nin Almanca yeni hesaplarını kapattı
Video paylaşım platformu YouTube, Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan yeni kanalının hesabını engellediğini bildirdi.
Platform tarafından yapılan açıklamada, RT DE’nin YouTube’da “RT yayında” adlı yeni kanalının yayına başladığı gün “kullanım şartlarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.
YouTube, 29 Eylül’de de Russia Today'in (RT) Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmıştı.
Bu arada, Almanya’da, internet alanındaki habercilik çalışmalarını aralıkta bir televizyon kanalı ile güçlendirmek isteyen Russia Today'e yayın lisansı verilmemişti.
Rusya’nın dijital alanlar ve medya üzerinden yaptığı iddia edilen ulus-ötesi dezenformasyonlarının engellenmesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in propagandalarına aracılık ettiği iddiası, Russia Today’e lisans verilmemesindeki ana etken olarak gösteriliyor.
Alman güvenlik birimleri, RT'nin Alman servisini Rus devletinin bir propaganda kolu olarak gördüklerini açıklamıştı.
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