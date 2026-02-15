YouTube’un 2025 şampiyonu belli oldu: İşte kazandığı para...

Bundan tam 21 yıl önce, 14 Şubat 2005'te üç eski PayPal çalışanı tarafından bir garajda kurulan YouTube, bugün 2,7 milyar aktif kullanıcıya ulaşan devasa bir ekosisteme dönüştü. İlk yüklenen 19 saniyelik "Me at the zoo" videosundan bugüne, bünyesinde 20 milyardan fazla içerik barındıran platform, modern yayıncılığın kurallarını yeniden yazdı.

KULLANICI ŞAMPİYONU HİNDİSTAN, TÜRKİYE TAKİPTE

2025 yılı verilerine göre YouTube kullanımında coğrafi dengeler netleşti:

Hindistan: 500 milyon kullanıcı ile dünya lideri.

Türkiye: 58 milyon kullanıcı ile dijital etkileşimde önemli bir pazar.

Küresel Erişim: 2,7 milyar aktif kullanıcı.

İÇERİK ÜRETİCİLİĞİNDE 85 MİLYON DOLARLIK ZİRVE: MRBEAST

Platformun 2025 yılı "şampiyonu", 467 milyon takipçisiyle ABD’li Jimmy Donaldson (MrBeast) oldu. Tek bir yıl içinde sadece YouTube üzerinden 85 milyon dolar gelir elde eden Donaldson, bireysel içerik üreticiliğinin artık geleneksel medya devleriyle yarışır hale geldiğini kanıtladı.

GELİR KALEMLERİ VE EKONOMİK ETKİ

YouTube'un toplam gelirinin 60 milyar doları aşması, dijital reklamcılığın televizyon ve basılı yayının önüne geçtiği gerçeğini bir kez daha tescilledi. Reklam gelirlerinin yanı sıra, "YouTube Premium" gibi abonelik modellerinin de bu büyümede aslan payına sahip olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, YouTube’un ulaştığı bu rakamların sadece bir "video izleme sitesi" başarısı değil, aynı zamanda devasa bir veri ve algoritma yönetimi başarısı olduğuna dikkat çekiyor. MrBeast gibi fenomenlerin kazançları, yeni nesil iş modellerinin ve küresel dijital iş gücünün ulaştığı noktanın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.