Yunus Günçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Yunus Günçe hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:51

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:51

Yunus Günce'nin hayatı merak konusu oldu. Rol aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başaran Yunus Günçe, Sihirli Annem, O Şimdi Asker gibi yapımlarda da oynadı. Yurttaşlar tarafından merak edilen Yunus Günce'nin hayatı araştırılıyor. İşte Yunus Günçe hakkında merak edilenler...

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Almanya doğumlu Yunus Günçe, 1976 yılında dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Günçe, kariyerine Number One TV'da başladı. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programının sunuculuğunu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.

Yunus Günçe, çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yaptı. Pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yaptı. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapan Yunus Günçe, şu anda aktif olarak DJ'lik yapıyor.

Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yaptı. 2011 itibarıyla CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptı. Ayrıca TRT Spor kanalında Sporaktif programını sundu.

Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci oldu.

Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluştu.

YUNUS GÜNÇE FİLMOGRAFİSİ

YUNUS GÜNÇE FİLMLERİ

2004 - Hırsız Var

2002 - O Şimdi Asker

YUNUS GÜNÇE DİZİLERİ

2017 - Seni Kimler Aldı

2015 - Kaçak

2008 - Rüzgâr

2007 - Beşinci Boyut

2007 - Gemilerde Talim Var

2006 - Candan Öte

2005 - Sihirli Annem

2005 - Savcının Karısı

2005 - Aşk Her Yaşta

2004 - Görünmez Adam

2003 - Aşk Olsun

2002 - Bir Tatlı Huzur

2002 - Koçum Benim

YUNUS GÜNÇE SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

Deja Vu

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Video Gak

Spor Aktif - TRT Spor

Beni İkna Et - CNN Türk

Para Bende - tv8