Yunus Günçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Yunus Günçe hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Survivor 2016 yarışmasıyla hafızalara kazınan Yunus Günçe, Tuğçe Kazaz hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yurttaşlar Yunus Günçe hakkında araştırma yapmaya başladı. Yunus Günçe'nin kim olduğu, nereli, kaç yaşında olduğunu merak ediliyor. Peki, Yunus Günçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Yunus Günçe hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Yunus Günce'nin hayatı merak konusu oldu. Rol aldığı projelerde adından söz ettirmeyi başaran Yunus Günçe, Sihirli Annem, O Şimdi Asker gibi yapımlarda da oynadı. Yurttaşlar tarafından merak edilen Yunus Günce'nin hayatı araştırılıyor. İşte Yunus Günçe hakkında merak edilenler...
YUNUS GÜNÇE KİMDİR?
Almanya doğumlu Yunus Günçe, 1976 yılında dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan Günçe, kariyerine Number One TV'da başladı. TRT 1'de Uçurtma adlı çocuk programının sunuculuğunu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.
Yunus Günçe, çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yaptı. Pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yaptı. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filmlerinde rol aldı.
Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak müzik yapan Yunus Günçe, şu anda aktif olarak DJ'lik yapıyor.
Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yaptı. 2011 itibarıyla CNN Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptı. Ayrıca TRT Spor kanalında Sporaktif programını sundu.
Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci oldu.
Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluştu.
YUNUS GÜNÇE FİLMOGRAFİSİ
YUNUS GÜNÇE FİLMLERİ
2004 - Hırsız Var
2002 - O Şimdi Asker
YUNUS GÜNÇE DİZİLERİ
2017 - Seni Kimler Aldı
2015 - Kaçak
2008 - Rüzgâr
2007 - Beşinci Boyut
2007 - Gemilerde Talim Var
2006 - Candan Öte
2005 - Sihirli Annem
2005 - Savcının Karısı
2005 - Aşk Her Yaşta
2004 - Görünmez Adam
2003 - Aşk Olsun
2002 - Bir Tatlı Huzur
2002 - Koçum Benim
YUNUS GÜNÇE SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR
Deja Vu
46
Video Gak
Spor Aktif - TRT Spor
Beni İkna Et - CNN Türk
Para Bende - tv8
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