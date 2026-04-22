Z kuşağı 'Amerikan Rüyası'nı güncelliyor: Evlilik rafa kalktı, tek başına ev sahipliği rekor kırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde on yıllardır süregelen "önce evlilik, sonra ev" geleneği, Z kuşağı ile birlikte köklü bir dönüşüm geçiriyor. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafından yayımlanan 2026 yılı Nesil Eğilimleri Raporu, 18-26 yaş grubundaki gençlerin konut piyasasındaki önceliklerini saptadı. Verilere göre, bu yaş grubundaki alıcıların yüzde 53’ü, herhangi bir partner desteği olmaksızın mülk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu oran, bir önceki kuşak olan milenyum kuşağının aynı yaşlardaki performansını ikiye katlamış durumda.

YAŞAM ÖNCELİKLERİ YER DEĞİŞTİRİYOR: ÖNCE MÜLKİYET, SONRA AİLE

Toplumsal normlardaki değişim, ekonomik belirsizliklerle birleşince Z kuşağı için ev sahibi olmak bir "yaşam aşaması" değil, "finansal güvenlik kalkanı" haline geldi. NAR raporu, konut maliyetlerinin reel ücret artışlarını geride bırakması nedeniyle gençlerin evliliği bir engel veya ertelenebilir bir durak olarak gördüğünü kanıtlıyor. Uzmanlar, konut fiyatlarındaki fahiş artışın gençlerde "şimdi almazsam bir daha asla alamam" korkusunu tetiklediğini belirtiyor. 2025 yılında yapılan bir anket, Z kuşağı temsilcilerinin yüzde 84’ünün konut sahibi olabilmek için evlilik ve kariyer değişikliği gibi dönüm noktalarını ertelediğini ortaya koyuyor.

KADINLARIN FİNANSAL BAĞIMSIZLIĞI PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer boyutu ise toplumsal cinsiyet dengesindeki değişim oldu. Tek başına konut satın alan Z kuşağı bireyleri arasında kadınların oranının, erkeklerin önüne geçtiği saptandı. Bu durum, genç kadınların finansal bağımsızlık ve servet inşası konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Finansal okuryazarlık uzmanları, property (mülk) sahibi olmanın ABD’de servet biriktirmenin en güvenilir yolu olduğunu ve Z kuşağının bu sürece erken başlamasının uzun vadede ekonomik bir avantaj sağlayacağını vurguluyor.

EKONOMİK ENGELLER VE 'İLK EV' PARADOKSU

Z kuşağı her ne kadar bireysel konut alımında rekor kırsa da, genel piyasadaki payları henüz yüzde 4 seviyesinde seyrediyor. Konut piyasasındaki daralma ve yüksek faiz oranları, pek çok genci piyasanın tamamen dışına itiyor. İlk kez ev sahibi olanların medyan yaşının 40’a yükselerek tarihi bir rekora ulaşması, ortalama gelire sahip bireylerin mülk sahibi olma hayalini ileri yaşlara ertelemek zorunda kaldığını gösteriyor. Öte yandan, genç alıcıların yaklaşık yüzde 14’ünün devlet destekli peşinat yardım programlarına yönelmesi, kamusal desteğin konut krizindeki hayati rolünü bir kez daha gündeme taşıyor.