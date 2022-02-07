'Zaman yolcusuyum' dedi, TikTok'ta '2031'den İstanbul videoları paylaştı

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı videolar dikkat çekti. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafta hiç insan olmadığını iddia eden kullanıcı İstanbul'un bir çok noktasının boş görüntülerini yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2022 Pazartesi, 10:28
'Zaman yolcusuyum' dedi, TikTok'ta '2031'den İstanbul videoları paylaştı
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Son dönemde özellikle yurt dışında popüler hale gelmeye başlayan zaman yolcularına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez Türkiye'den bir sosyal medya kullanıcısı bir sabah uyandığında tarihlerin 2031'i gösterdiğini ve etrafına hiçbir insan olmadığını iddia etti.  İstanbul'un farklı noktalarından paylaşımlar yapan kullanıcı videolarında hiç kimsenin olmadığını ve tek başına gezdiğini gösteriyor.

Videoları TikTok hesabından paylaşan kullanıcının videoları kısa sürede binlerce izleyiciye ulaştı.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi. Havaalanı, Taksim meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yapan sosyal medya kullanıcısı, kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi. Kimi kullanıcı hesaba inanırken birçok kullanıcı da videoların düzenlenmiş ve montajlanmış olduğunu iddia etti.


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