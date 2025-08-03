Zaporijya Nükleer Santrali nerede, patlarsa ne olur? Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı?

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde, Enerhodar şehri yakınlarında yer alan Zaporijya Nükleer Santrali, 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük nükleer enerji santrali unvanını taşıyan stratejik bir tesis. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali nerede, patlarsa ne olur, Türkiye'ye yakın mı?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna’nın güneydoğusunda, Zaporijya bölgesinde, Dnipro Nehri’nin kıyısında yer alan Enerhodar şehrinde bulunuyor. Başkent Kiev’in yaklaşık 550 kilometre güneydoğusunda konumlanan santral, Kakhovka Rezervuarı’nın güney kıyısında yer alıyor. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan bu tesis, toplamda 6,000 megavatlık kurulu gücüyle Ukrayna’nın enerji ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılıyor. Santralin stratejik konumu, Rusya-Ukrayna savaşında cephe hattına yakın olması nedeniyle sık sık çatışmaların odağında yer alıyor. 2022 yılında Rusya’nın santrali ele geçirmesi, uluslararası toplumda nükleer güvenlik endişelerini artırdı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA NE OLUR?

Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir patlama, uzmanlara göre Çernobil felaketinden bile daha büyük bir yıkıma yol açabilir.

Radyasyon Sızıntısı: Bir patlama durumunda, büyük miktarda radyoaktif madde atmosfere salınabilir. Özellikle Caesium-137 gibi radyoaktif izotoplar, hava yoluyla uzun mesafelere yayılabilir ve insan sağlığı ile çevre üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

Tarım ve Çevre Zararları: Radyasyon sızıntısı, tarım arazilerini kirletebilir ve o yılın hasatını kullanılamaz hale getirebilir. Bu durum, gıda güvenliği krizine yol açabilir.

Türkiye’ye Etkisi: Zaporijya Nükleer Santrali, İstanbul’a kuş uçuşu yaklaşık 823 kilometre mesafede bulunuyor. Hava hareketlerine bağlı olarak, Türkiye’nin özellikle Karadeniz ve Trakya bölgeleri radyasyondan etkilenebilir.

Soğutma Sistemi Arızası: Patlayıcıların soğutma sistemlerine yerleştirilmesi durumunda, soğutucu su kaybı kazası meydana gelebilir. Bu, en yüksek kaza derecelerinden biri olan 6 veya 7 seviyesinde bir felakete yol açabilir.

Küresel Endişe: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), santralin çevresindeki askeri hareketliliğin nükleer güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor. Bir patlama, Avrupa ve ötesinde geniş çaplı bir paniğe neden olabilir.