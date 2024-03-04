Zeki Demirkubuz en iyi filmi ve oyunculuğu açıklayacak

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:31

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:31

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelen bir isim.

Daha önce sıklıkla eleştirilere maruz kalan ve çeşitli konularda sert görüşlerini dile getiren Demirkubuz, bu kez sanatsal bir duyuru yaparak dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Entellektüel dayatmalar, sanatsal komplekslerden kurtulup meseleyi basitleştirdikçe, insan neyi sevip neyi sevmediğini, neye inanıp neye inanmadığını daha iyi anlıyor" ifadelerini kullanan Demirkubuz, insanın tercihlerini anlamanın önemine vurgu yaptı.

Ardından, beklenmedik bir şekilde en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa ilişkin kararını duyuracağını belirterek takipçilerini heyecanlandırdı. "Bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa karar verdim, yarın akşam söyleyeceğim." diyerek merak uyandırdı.



