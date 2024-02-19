Zeki Demirkubuz’un Türk futbolu isyanı: 'Bu işkenceye neden katlandığımı sorguluyorum'
Zeki Demirkubuz, İngiltere Premier Lig'de oynanan bir müsabakayı izledikten sonra "Türk futbolu denilen işkenceye neden katlandığımı sorguluyorum ve kendimi aldatılmış hissediyorum" dedi.
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Luton Town arasında oynanan maçın ardından kişisel sosyal medya hesabından Süper Lig ile Premier Lig arasında karşılaştırma yaptı.
Demirkubuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En az yüzyıllık bir stadda, son derece mütevazi futbolcularla, yenilmesine rağmen inanılmaz güzel ve onurlu futbol oynayan Luton Town gibi takımları gördükçe kendimi aldatılmış hissediyor, Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum" dedi.
En az yüzyıllık bir stadda, son derece mütevazi futbolcularla, yenilmesine rağmen inanılmaz güzel ve onurlu futbol oynayan Luton Town gibi takımları gördükçe kendimi aldatılmış hissediyor, Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum.— Zeki Demirkubuz (@ZekiDemirkubuz) February 18, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- 'Taksimetreleri kurun...'
- Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti!
- 'İslam devletinin yolu açılır'