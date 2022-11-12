Zeliha Sunal’ın acı günü
Türk pop müziği şarkıcısı Zeliha Sunal'ın eşi Nazmi Sunal hayatını kaybetti.
Zeliha Sunal’ın eşi Nazmi Sunal geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Haberi Nazmi Sunal’ın eşi Türk pop müziği sanatçısı Zeliha Sunal, sosyal medya hesabından duyurdu. Zeliha Sunal paylaştığı mesajda, “Eşimi, en iyi arkadaşımı Nazmimi kaybettim” dedi.
Nazmi Sunal’ın cenazesi, pazar günü ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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