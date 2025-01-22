Zemheri nedir ve ne zaman bitiyor? Zemheri soğukları ne zaman çıkacak?
Aralık ayının sonunda başlayan zemheri dönemi 40 gün boyunca devam ediyor. Kış mevsiminin en sert ve soğuk günlerini temsil eden zemheri ayının bir kısmı ise sonbaharın etkilerini yaşatıyor. Peki, Zemheri nedir ve ne zaman bitiyor? Zemheri soğukları ne zaman çıkacak?
Türkiye'de kış mevsiminin sert ve soğuk zamanlarını tanımlamak için kullanılan bir terim olan "Zemheri"nin ne zaman sona ereceği araştırılıyor. yaşatıyor. Peki, Zemheri nedir ve ne zaman bitiyor? Zemheri soğukları ne zaman çıkacak?
ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
22 Aralık'ta başlayan Zemheri ayının yaklaşık 40 gün süreceği ve 30 Ocak tarihinde sona ereceği belirtiliyor
ZEMHERİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Arapça kış anlamına gelen 'Zem' ve Farsça uğultu anlamına gelen 'Harir' kelimesinin birleşiminden oluşan zemheri ayında kar yağışı, don ve rüzgarlı havalar sıkça görülür.
Zemheri, kar ve buzla özdeşleşmiş bir mevsimsel özellik taşır. Yoğun kar yağışı ve buzlanma bu dönemin belirgin özelliklerindendir.
Bu dönem, özellikle çiftçiler ve dışarıda çalışanlar için zorluklar yaratır. Çeşitli bitkiler bu dönemde donma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.
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