Zeynep Casalini sosyal medyada gündem oldu. Zeynep Casalini'nin hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Zeynep Casalini kimdir, kaç yaşında, nereli? Zeynep Casalini kimin akrabası?

ZEYNEP CASALİNİ KİMDİR?

Zeynep Casalini, 3 Ekim 1970 tarihinde doğdu. Annesi oyuncu Deniz Türkali, babası İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini, dedesi yazar Vedat Türkali ve dayısı senarist-yönetmen Barış Pirhasan… Sanatın her dalında iz bırakmış bu isimlerin gölgesinde büyüyen Zeynep’in sanatçı ruhu da erken yaşta filizlenmeye başladı. 9 yaşında AKM ile tanışmasıyla sanatla olan bağı pekişti. Bilsak Tiyatro Atölyesi’nde aldığı tiyatro eğitimi ve amatör bir tiyatro grubuyla sahne alması, onu sahneye aşık etti. Lisedeyken ise Yasemin Alkaya’nın teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Bu tutkusu onu İtalya’da bir rock grubuyla sahne almaya, İngiltere’de bir caz kulübünde şarkı söylemeye ve 1990’da Marmaris’e taşınıp sahne çalışmalarını sürdürmeye taşıdı.

1995 yılında İstanbul’a dönüşüyle birlikte müzik kariyeri hız kazandı. Şarkıcı Asya ve Cem Özer’in Laf Lafı Açıyor adlı programında vokalistlik yaptı. Atıf Yılmaz’ın yönettiği “Kazandibi Tavukgöğsü” adlı kısa filmde rol aldı. Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın, Emel Müftüoğlu, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi sanatçıların vokalistliğini yaparak tecrübesini ve ününü her geçen gün artırdı.

ZEYNEP CASALİNİ ŞARKILARI

Albümleri

2004 Nihayet

2008 Kim Galip Çıkar

Single’ları

2006 Dokunma Bana

2007 Nilüfer

2009 Unutursun

2013 Yeter ki

2015 Yas Uykusu

2016 Köprüler

2017 Unutsam

2018 Aşk Yayıcam Valla

2019 Ben Böyle

2019 Bu Yaz

2019 Bazen Bordo