Zeynep Özyağcılar sosyal medyada yaptığı cesur ve enerjik paylaşımıyla adından söz ettirdi. Peki, Zeynep Özyağcılar kimdir? Zeynep Özyağcılar kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Zeynep Özyağcılar, 9 Ekim 1985’te İstanbul’da doğmuştur. Sanatın içinde büyüyen Zeynep Özyağcılar, küçük yaşta dansa başladı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde bale eğitimi aldı. Uzun yıllar profesyonel dansçı olarak adından söz ettiren Zeynep Özyağcılar, oyunculuk alanında da başarılar elde etmiştir.

ZEYNEP ÖZYAĞCILAR HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Zeynep Özyağcılar’ın ilk dikkat çeken projelerinden biri ise Karadağlar dizisi oldu. Daha sonra Bodrum Masalı, Ferhat ile Şirin ve sinemada ise Kaybedenler Kulübü Yolda gibi yapımlarda rol aldı.