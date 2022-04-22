Zeytinburnu Buz Pisti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz hizmet verecek
Zeytinburnu Buz Pisti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 7-14 yaş aralığındaki çocuklara kayak seanslarını ücretsiz olarak verecek.
Zeytinburnu Belediyesinin açıklamasına göre, bayrama dolayısıyla ilçedeki tüm çocuklar Zeytinburnu Buz Pisti'nde doyasıya eğlenceye davet ediliyor.
KAYAK SEANSLARINDAN ÜCRETSİZ YARARLANILACAK
23 Nisan Cumartesi günü 09.00-17.00 saatlerinde buz pistini ziyaret eden 7-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar, kayak seanslarından ücretsiz yararlanacak.
Çocuklar, eğitmen hocalar eşliğinde 40 dakika boyunca pistte kalarak buzda kaymanın keyfine varacak.
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