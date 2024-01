02 Ocak 2024 Salı

Böyle olacağı belliydi. AKP’nin her alanda iflas ettiğini her şey gösteriyordu. Bundan sonra da öyle olmaya mahkûm AKP geleneksel Denizli horoz dövüşleri organize etse bir Ortadoğu savaşı çıkarmayı başaracağını son olayla da kanıtlamıştır. Seçimlerle, sandık hareketleriyle, şununla, bununla ilgisi yok. AKP her türlü denetimi elinden kaçırmıştır. Bu defa da öyle olmuş Suudi Arabistan’la aramızda bir sorun yaratırken iç kamuoyunda da büyük tepkilere yol açmıştır.

Aslında her şey Suudilerin Türkiye’nin Süper Kupası’nı Suudi Arabistan’da oynatmak teklifinden doğmuştur. Riyad daha önce de İngiltere ve İtalya’dan bazı maçları kendi ülkesinde oynatma kararı vermiştir. Bu kez de 29 Aralık’ta Türkiye Süper Kupası’nı Suudi Arabistan’da oynatma kararı verilmiştir.

Girişim Türkiye’de medya ve spor dünyasında olumsuz karşılanmıştır. Böyle olması da şaşırtıcı değildir. Suudilerin bazı alanlardaki tutumları herkesçe bilinmektedir. Suudi yönetimlerin ülkemize gelişlerinde Anıtkabir’i ziyaret etmemeleri, bunu kaba bir şekilde açıklamaları herkesin malumudur. Spor karşılaşmaları öncesi seremonilerde de benzer bir yol tutmaktadırlar. Bu defa da öyle oldu. Suudiler Galatasaray ve Fenerbahçe’nin stada Atatürk tişörtleriyle gelmeleri ve ellerinde “Yurtta barış dünyada barış” pankartları taşımalarını kabul edemeyeceklerini söylemişlerdir.

İki taraf arasında müzakereler bir sonuç vermemiş, Suudiler, alışıldığı üzere çok katı davranmışlar, tavırlarını değiştirmemekte direnmişlerdir. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri de bu alanda ileri sürdükleri koşulları değiştirmeyeceklerini söyleyip maça çıkmayı reddedince, TC ile Suudiler arasında bir sorun çıkmıştır. AKP’nin en son isteyeceği şey bu olsa gerek. AKP cinlik peşinde koşarken çarşafa dolanmıştır.

***

Sorunların özünü kavramakta zorluk çeken, neden-sonuç ilişkilerini birbirine karıştıran AKP, yanlış teşhisinden doğan yanlış davranışları yüzünden Türkiye’nin sorunlarını çözememekte, yanlış önlemlerde direnmekte, gizli gündemi dolayısıyla Cumhuriyetin bütün kurumlarını yıkmaya çalışmakta, yerlerine de yenilerini ikame edemediğinden tam bir enkaz bırakmaktadır. Vatandaş AKP’nin bu davranışının yol açtığı yıkımın günlük hayatında fena halde etkisini hissetmektedir. Her sorun, her soru AKP’nin davranışıyla daha vahim hale gelmekte yanlış teşhislerinden ötürü önlemler sorunları daha da artırmaktadır. Bir bölgede deprem mi oldu, AKP duruma hemen el koymakta ve varlığı çarpan etkisi yaparak depremin şiddetini artırmaktadır. 20 yıllık iktidarın büyük bir bölümü böyle geçmiş ve seçmen yaratılan algıya kanarak iktidarın oyununa gelmiştir. Muhalefetin 20 yıllık dağınık, kafası karışık, şaşkın, mahcup tutumunun da iktidara istediği gibi oynayacak alan bıraktığı için bugüne kadar AKP demokrasinin bütün kurumlarını ayaklar altına alarak tipik 21. yüzyıl diktası uygulayıp politikasını yürütmüştür.

Mekanizma sonunda iflas etmiştir.

***

Bu durum AKP’nin her alanda denetimi elden kaçırmasına neden olmuştur. Bu iflas o boyuta varmıştır ki iktidar her el attığı yerde yeni bir çözüm üreteceğine yeni bir bozum yaratmıştır. Bu iflas olayların gelişmesinden bağımsız olarak iktidarın çaresizliğini koyulaştırmaktadır.

Bu durumun yarattığı çaresizlik iktidarın bir erken seçim mecburiyetine yol açacaktır. Önümüzdeki günler bu gerçeği göreceğiz. Toplumun her alanına sıçramış, her alanda olumsuzlukları hissettirmiş bu iflas, toplumun hızla artan tepkisiyle giderek büyümektedir. Bu önlenemeyecek çöküş son krizle bir kez daha kanıtlanmıştır.

AKP kontrolü hızla elinden kaçırmaktadır.

Onun için sonun başlangıcı gelip çatmıştır.

Fakat bu gelişmeleri izlerken fazla gülmenin anlamı yoktur. Çünkü hepimiz şu anda aynı geminin içindeyiz. AKP’nin bozgunu toplumun tümüne mal olacak acıların yaşanmasına yol açacaktır.

Bu da böyle biline!...