Her yerde şiddet var

04 Ağustos 2023 Cuma

Aziz Nesin ile birlikte, 1976 yazında muhalefette olan Bülent Ecevit’in gezisini izlemek üzere Sovyetler Birliği’ndeyiz. Henüz adı tekrar St. Petersburg’a döndürülmemiş olan Leningrad’da haberleri nasıl göndereceğimizi konuşuyoruz. Telefaks gibi hizmetlerin olmadığı söyleniyor, soruyorum:

- Burada bir olay olursa ne yapılır?

Aziz Bey, müthiş mizahının imbiğinden geçmiş, kısa ve çarpıcı bir yanıt veriyor:

- Burada olay olmaz!

Evet otoriter rejimlerde olay olmaz, her şey iktidarın öngördüğü şekilde cereyan eder, tatsız sürprizlere yer yoktur, iyi vatandaş olur; direktiflere uyarsan hiçbir şeyden korkup çekinmene gerek yoktur. Devlet seni, kendininki de dahil her türlü şiddetten korur. Bu güvence zincirini kıran olaydan iktidar hoşlanmaz. Hele hele, düzenin aksaklığını gösterir olaylardan hiç hoşlanılmaz.

***

Son olarak Esenyurt’ta iki kişinin herkesin gözü önünde taranarak öldürülmeleri olayı toplumda, biat etmiş olanlar da dahil olmak üzere kimsenin her yerde egemen olan şiddet karşısında güvende olmadığı duygusu yarattığı için büyük tepki gördü. Gerçekten mermilerin leblebi, çekirdek gibi etrafa saçıldığı, kanın su gibi aktığı bir Quentin Tarantino filmi izlerken hoşa giden görüntülerin insanımızın günlük hayatının bir parçası haline gelmesi sokaktaki adamı tedirgin eder oldu.

Esenyurt olayı, yaşamımızın her yanının şiddet dolu olduğunun ayırdına varmamıza neden oldu.

Artık nereye baksan şiddet var. İktidarın siyasal tercihlerine, dünya görüşüne “Hayır” diyorsan, sana kakılanı kabul etmeyip sorguluyorsan tutulup hapse atılıyorsun. Ama biat edip iyi vatandaş olursan da şiddete karşı güvencede olduğunu sanma! Oturduğun evi mal sahibinin uygun gördüğü kirayı ödemiyorsan, dayak yiyorsun ya da öldürülüyorsun. Kadınsan şiddete maruz kalıp öldürülüyorsun. Sokakta yürürken, hiçbir taksirin olmadan bir serseri kurşunla vurulabiliyorsun. Trafikte arkandaki arabaya yol vermediğin için öldürülebiliyorsun. Gelirini giderini ayarlıyor, hayatını kimseye muhtaç olmadan tamamlayacak düzenlemeleri yapıyorsun. Devlet geliyor enflasyon ile cebindeki parayı cebren alıyor, soyuluyorsun. Ve yüksek sesle soruyorsun:

- Bu da bir tür şiddet değil mi?

Kaç milyon göçmen barındırdığını kimsenin bilmediği, şiddete eğilimi araştırmalarla sabit olmuş, 81 milyonluk toplumda 36 milyon kişinin silahlı olduğunu, ruhsatsız silah sayısının ruhsatlı silahın 9 katı olduğu bir toplumda bütün alınıp satılan silahların bir gün birilerine karşı kullanılacağını bildiğinden, kendi kendine ne zaman, nerede, kimlere karşı, sorularını sorarken tüylerin diken diken oluyor ve artık her haberin her zaman her alanda şiddetin egemen olduğunu ve bu şiddete karşı hiçbir güvencen olmadığını anlattığını görüyorsun.

***

Esenyurt olayı, böyle bir toplumda yaşadığının kanıtı olarak duruyor karşında. Ak troller ve yandaş medya ile sansür kurulu gibi çalışan kurumlar, artık bu gibi haberlerin altında da düzeni kötülemek isteyenlerin, kötü niyetini aramaya başlıyorlar.

RTÜK, artık bu tür haberlere de ceza kesecek, AK troller artık, bir tür toplumsal olaylara da kuşkuyla bakmaya başlayacaktır.

Artık hapishanelerimizi Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan gibi kişilerin yanında, salt şiddete bulanmış toplumların adi polisiye olaylarını anlatanlar da dolduracak. Bunlara vatandaşın huzurunu kaçırmak isteyen bozguncular gibi bakılacak ve bunların da icabına bakılacak.

Artık Türkiye’de olay olmayacak, olursa da görülmeyecek, olayları, görmezden gelmemekten şiddetle kaçınanlar münafıklıkla suçlanmaya başlandılar bile.

Artık bilin ki Türkiye’de olay olmaz!