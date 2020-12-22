Sansürlenen protesto!

22 Aralık 2020 Salı

Türkiye sonunda hakkını aramaya başladı. Yıllarca, "Patronu kızdırmayalım, Zülfiyare dokunur” mantığı ile susanlar, ölümden başka köyün olmadığının farkına varmış olsalar gerek, hak aramaya başladılar. Sokaklardaki asgari ücret eylemlerinden, yurttaşın "açız" feryadından söz etmiyorum, bu yorum futbol için yapıldı. Ödenmeyen, eksik ödenen naklen yayın ücretleri için ayağa kalktı ülke futbolu. Maçların ilk dakikasında topa dokunmayıp yayıncı kuruluşu protesto etti Süper Lig takımları, yöneticiler de maç sonu verdikleri demeçlerle Katarlı beIN Sports'u topu tuttular. İşin üzücü tarafı, bir anlamda kamu görevi yapan yayıncı kuruluşun, bu durumu görmezden gelişiydi. İlk 60 saniyede ekrana takım kadrolarını vererek günü kurtardılar! Güya protestoyu izleyicilerden sakladılar. Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde başlayan protestonun ana fikri, "Naklen yayın ücretlerinin ödenmesi". beIN Sports ise aksini düşünüyor: "Hayır biz federasyonu ödeme yaptık."

TFF ise ne yardan, ne serden havasında! “Digiturk beIN Media Group, 2020-21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir" türü bir duyuru ile aradaderede kalmayı seçtiler! Üyelerinden aylık aidatlarını alan Katarlı şirket, kulüplerin istediği hatta Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da, "Tamam" dediği 3 milyar TL üzerinden değil, neredeyse ilk sözleşmenin yarısı tutarındaki 2.3 milyar TL'den ödeme yapıyor. Son sözleşmeden 100 milyon dolar buhar olmuş. Katarlı şirketin ödemesi gereken asıl tutar ne? 2017’deki uzun süreli ilk anlaşma gereği Katarlılar 3.26 TL'lik kurdan 500 milyon dolar artı KDV ödemeyi kabul etmişlerdi. Ertesi yıl dövizdeki artışı bahane edip tutarı bir tık aşağı çektiler. Bir sonraki yıl TFF ile mahkemeleşip alt liglerin yayın hakkı olan 80 milyon doları iptal ettirdiler (bu davada TFF avukatları beIN Sports lehine tanıklık etti), son dönemde de pandemi artı ekonomik krizi öne sürüp 2.65 TL’de durdular; üstelik SporToto'dan kulüplere direkt verilmesi gereken 300 milyonluk isim hakkını da bu tutara dahil ettiler. Yani kulüplerle 500 milyon dolardan anlaşan Katarlı abiler sözleşmeye rağmen 2.3 milyar veririz dediler!

TFF ile beIN Sports arasındaki sözleşmede gizlilik kararı olduğu için bu paraları duyumculardan öğreniyoruz. İşin daha da vahimi ise TFF'nin kasasında olması gereken teminat mektubunun durumu. Kimilerine göre bu teminat kuş olduğu için Katarlılar kulüplerin parasını ödemiyormuş! Yoksa bozdurursun Katarlı ile muhatap bile olmazsın!

Son söz sansür üzerine; hadi kurum 60 saniyeyi sansürledi, peki yılların futbol insanlarının bu konuda tek kelime etmemelerine ne diyelim? Galiba protestoları göremedi bizim sözde demokrat futbol adamları! Kulakları çınlasın Bilgin Gökberk'in. Top medyası dediği için kızıyorduk, haklıymış! Gerçekten top medyası, nereye vursan oraya gidiyor!