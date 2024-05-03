Önce milli!

03 Mayıs 2024 Cuma

Adının başında “Türkiye” olan TFF’nin öncelikli görevi nedir? Elbette ülkedeki futbol organizasyonunu gerçekleştirmek, Türk (bkz. Anayasa 66. madde) gençliğine spor olanağı sağlamak. Bunlar standart görev. TFF’nin yönetmeliklerde yazılı olmayan ve kendisinden asıl beklenen görevi ise üzerinde Ay-Yıldız olan Milli Takım formasının uluslararası arenada en iyi şekilde temsilini sağlamaktır. Göreve geldiği günden bu yana özellikle lig organizasyonu, israf, MHK kökenli hakem hataları başta olmlak üzere Mehmet Büyükekşi federasyonunu 100 kez eleştirdik eleştiririz. Ancak bu ekibin A Milli Takım hassasiyetini tartışmam. Gerçekten enerjilerinin önemli bölümünü Millilerin Euro 2024’e gitmesi için harcadılar, başarılı da oldular. Şimdi de hazirandaki organizasyonu hedefliyorlar.

Kurada gruplara bakıldığında özellikle Gürcistan’ın gelmesi sonrası Türkiye’nin 2. tur şansı olduğunu görüyoruz. Mehmet Büyükekşi, Montella’dan en az çeyrek final bekliyor; hakkıdır da. Bize de düşen Milli Takımı sonuna kadar desteklemektir. Bu konuda kulağımıza gelenler ise hoş değil. En azından Türk demekten korkan “Türkiye Milli Takımı” tayfasından değilseniz, gurur duyarak, Milli Takımımız diyorsanız, Euro 2024 başarısını Büyükekşi’den daha çok istemeniz gerekir. Anımsayın 2002 Dünya Kupası’nı, Bülent Korkmaz kaptanlığındaki Milli Takım’ın zaferleri sonrası Diyarbakır Ofis Caddesi’nden, Trabzon Maraş Caddesi’ne, İzmir Alsancak’tan, Van Cumhuriyet Meydanı’na kadar insanların nasıl sokağa döküldüğünü. Okullarda derslere milli maç arası verildiğini. O yüzden, TFF’yi oluşturan genel kurul üyelerinin öncelikli hedefi milli başarı olmalı.

Şimdi imza toplanmıştır, toplanmamıştır, olağanüstü genel kurula gidilir, seçim yapılır, yapılmaz TFF’nin 18 Temmuz kararına uyulur, uyulmaz bilemem. Ancak şunu biliyorum, Avrupa Şampiyonası’nın ortasında Türkiye’de genel kurul olmaz. İmzalar yarın verilse (ki sayı tutmuyor) en erken 2 Temmuz. Büyükekşi federasyonu ile oturulur, konuşulur, bazı garanti ve sözler alınır tarih için esnek olarak, “Avrupa Şampiyonası dönüşü ilk pazartesi” gibi bir formül bulunur. Sonuçta kurala uygun 100 civarı imza var. Ancak bu ülkede futbolla ilintili herkesin tek görevi Milli Takımı düşünmektir öncelikli olarak.

Geçen haftalarda FIFA’nın özellikle bazı alt lig takım ve maçları üzerine Europol bağlantılı gideceğini yazmıştık. O bağlamda savcılık Tuzlaspor’un 5 oyuncusunun ifadesini aldı ve 4-5 yıl önceki maçları masaya yatırdı. Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak da -kendisi isteğiyle- ifade verdi. Demirspor’u bıraktığı eski menajer Metin Korkmaz’ın da Sancak’la aynı yola başvuracağı söyleniyor. Özellikle terfi maçları mercek altına. Konu yasa dışı bahis. Bilgiye göre FIFA ve Europol banka hesaplarını incelemiş, bazı takımların adına ulaşmış. Bu adı geçen takımlardır, değildir bilinmez, ama inanın yasa dışı bahis merkezli tsunami geliyor. Bu yolda Türkiye kara para liginde gri listeden çıkacak. Yeni seçilecek TFF’ye tanrı yardımcı olsun!

