TFF’ye mektup mu yazacaklardı!

13 Temmuz 2021 Salı

Çok uzun yıllar sonra G.Saray ile F.Bahçe’nin yolu ilk kez birleşiyordu Ahmet Ağaoğlu’nun Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildiği toplantıda. G.Saray’ın yeni başkanı Burak Elmas’la F.Bahçe Başkanı Ali Koç, belki de Tahsin Kayalı, Ali Uraslı dönemden bu yana ilk kez, en azından “ortak çıkarlar adına” yan yana durmuşlardı. Kim vardı karşılarında? TFF, onun tel tel dökülen icra kurulları MHK, PFDK, Tahkim, Katarlı yayıncı beIN Sports ve şürekası! Çünkü hem Ali Koç, hem Burak Elmas biliyorlardı ki, eğer bu ülkede G.Saray ile F.Bahçe aynı çatı altında buluşurlarsa karşılarında dağ duramazdı. Nitekim durulamayacağı da ortaya çıkıverdi. Diğer kulüplerin de desteğiyle TFF’den bir dizi istekte bulunuldu. Öncelikli konu, Katarlı yayıncının, kanunsuzca yatırmadığı geçen yıla ilişkin yayın ücretleriydi. Çünkü 292 milyon yerine 150 milyon dolar ödenmiş, kalan borçla ilgili açıklama bile yapılmamıştı.

İkinci mesele, gerçekten kulüplerin dengesini bozan kulüp lisans kuruluydu; ki bu kurumun kararlarına sadece 4 büyükler değil, aralarında Kasımpaşa’nın, Gaziantep’in bulunduğu grup da itiraz ediyordu: “Borcumuz yoksa bize niye transfer engeli çıkarıyorsunuz” diye. MHK, PFDK, Tahkim’in deformasyona uğrayan yapısının değiştirilmesi de haklı bir istek olarak görülmüştü. Ve en önemlisi yabancı oyuncu konusundaki 8-6 sınırlamasının şimdilik kaldırılması rica edildi. G.Saray ile F.Bahçe uzun bir aradan sonra birbirlerini sosyal medyadan kutlar hale bile gelmişlerdi. Elbette burada iki yönetici Remzi Sanver ve Can Gebetaş’ın harcadığı çaba da önemliydi. Taa ki Kulüpler Birliği Vakfı’nın aldığı ortak karar sonucu kaleme alınan ve TFF’ye gönderilen istekler içerikli mektubun kamuoyuna yansımasına kadar işler yolunda gitti! İşte o günün ertesinde Başakşehir FK, “Haberimiz yok” diye bir serzenişte bulundu. “Rutin belge sandık imzaladık” (yani okumadık) açıklamasını yaptı, dedikodu faslında da, “Böyle mektup mu olur, haberimiz olmadı, ilgimiz yok” yorumunda bulunulmuştu! Kulüpler Birliği, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e asker mektubu falan mı yazacaktı, “Değerli Nihat Ağabey, önce ellerinizden öper, sıhat ve sağlık dilerim” diye başlayan! Elbette birlik, kulüplerin menfaati adına yazı kaleme alacak, hak ettikleri parayı isteyecek, gelecek için yaptıkları planlamanın bozulmamasını talep edeceklerdi. İşin garibi, Kulüpler Birliği›ndeki çatlağa neden olan kulüp yabancı da değil! Geçen yıl yayıncı kuruluşla yapılan pazarlıklarda da aykırılıkta bulunmuştu bu arkadaşlar, karar toplantısında, “Aman bu Katarlıları kızdırmayalım, futbolumuzun değeri ortada” yorumunda bulunarak! İstanbul›da kamuya ait stada konan, proje takımı, 1500 civarı taraftarı olan, ite kaka şampiyon yapılan camiadan başka bir şey de beklenemez!