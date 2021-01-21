Çocuk, işçi olmasın!

21 Ocak 2021 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

DÜNYADA 152 MİLYON TÜRKİYE’DE 800 BİN CİVARINDA ÇOCUK ÇALIŞTIRILIYOR

Dizginlenemeyen salgın yüz binlerce çocuğu işçiliğe sürükledi. Çocuk işçiliği konusunda 20 yıldan beri ilk kez olumsuz veriler gelmeye başladı. ILO, 2021 yılını Çocuk işçiliğini ortadan kaldırma yılı ilan etti. Amaç, dünya çapında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik yasal ve pratik eylemleri teşvik etmek.

Yoksulluğa eklenen salgın, çocuk işçiliği konusunda 20 yıldır verilen mücadeleyi tehdit etmeye başladı. Bir yandan yoksulluğun getirdiği çalışma zorunluluğuna bir de eğitime erişemeyen çocukların çalışmaya itilmesi eklendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İttifak 8.7 ile işbirliği içinde küresel ortaklık, Uluslararası Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Yılını başlatıyor, dünya çapında çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik yasal ve pratik eylemleri teşvik etmek. Hedef 8.7 ile bu yılın çocuk işçiliği yılı ilan edilmesi 2019’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla oybirliğiyle kabul edilmişti.

Hedef 8.7; zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dahil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Yılı başlatmak için bugün sanal bir etkinlik gerçekleştirilecek. ILO Genel Direktörü Guy Ryder, UNICEF İcra Direktörü, Henrietta Fore, Nobel Barış Ödülü sahibi, Kailash Satyarthi ve çocuk işçiliğinden kurtulan ve aktivist Amar Lal dahil olmak üzere bir dizi paydaş katılacak.

Yıl boyunca bir dizi olay, her 10 çocuktan birini etkileyen bir soruna ilişkin farkındalığı artırmak yolunda önemli bir atım olacak.

YARISI AFRİKA’DA

Çocuk işçiliğinin neredeyse yarısı 72 milyonla Afrika’da, ardından 62 milyonla Asya ve Pasifik’te görülüyor. Covid-19 krizi, zaten savunmasız olan bu nüfusa ek yoksulluk getirdi ve çocuk işçiliğine karşı mücadelede yıllar süren ilerlemeyi tersine çevirebilir. Okulların kapanması durumu daha da kötüleştirdi ve milyonlarca çocuk ailenin gelirine katkıda bulunmak için çalışıyor. Pandemi ayrıca kadınları, erkekleri ve çocukları sömürüye daha açık hale getirdi.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, “Toplumda çocuk işçiliğine yer yok. Çocukları geleceklerinden çalıyor ve aileleri yoksulluk içinde tutuyor. Bu uluslararası yıl, hükümetler için çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmak için somut adımlar atarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 8.7 Hedefine ulaşma fırsatıdır. Covid-19 yılların ilerlemesini tersine çevirme tehdidinde bulunurken, şimdi her zamankinden daha fazla vaatleri yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

6348 ÇOCUK İŞ KAZASI GEÇİRDİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yokluk ve yoksulluğun çocuk işçiliğini artırdığını, durumun Meclis araştırması ile incelenip, önlem alınmasını istedi. Gürer önergesinde, “Çocuklar aile içi çok farklı hizmetleri yerine getirirken aile bütçesine ekonomik katkı amaçlı olarak yaşlarından büyük işlerde de yer almaya başlamıştır” dedi. Pandemi ile eğitimden uzaklaşan çocukların daha fazla çalışma yaşamında yer aldığını belirten Gürer, “2017 yılında, 18 yaş altı SGK kapsamında 6 bin 348 çocuğun iş kazası geçirdiği görülüyor. Bunların arasında iş kazası sonucu iş göremez hale gelenlerin varlığı da bir gerçektir” değerlendirmesini yaptı.