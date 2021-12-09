TÜİK bu kez de işçiye kapıyı kapattı

09 Aralık 2021 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Yurttaşın hissettiği yüzde 50 enflasyonu yüzde 21 olarak hesaplamayı başaran TÜİK, muhalefete kapattığı kapılarını, emekçiler için de açmadı.

Yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na önerdiği “asgari geçim tutarı”nı bu yıl henüz açıklamayan kurum, verileri toplantıya getirmeyi ve hesaplamanın orada yapılmasını önerdi.



Tüm ülke nefesini tuttu, asgari ücretin belirlenmesini bekliyor. Çünkü aralık ayının sonlarında belirlenen ücret, yalnız asgari ücretliyi değil asgari ücret düzeyinde ücret alan milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor.

Anayasanın 55. maddesinde “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” deniliyor. Konuya ilişkin değişik maddelerde de örneğin (Değişik: 3/10/2001-4709/21 madde de) “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” ifadeleri yer alıyor. Bütün bu öneri ve önlemlere karşın emekçi, bugün OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde en düşük asgari ücreti alıyor ne yazık ki...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceki gün toplandı. Gözler TÜİK’in açıklayacağı yetişkin bir işçi için hesaplanan “asgari geçim tutarı”na çevrildi. Ancak TÜİK söz konusu tutarı açıklamadı. Hatta açıklamayacağını açıkladı.

Bu duruma ilişkin var olan tablo ve kulislerde ortaya çıkan görüşler özetle şöyle:

- Zaten hesaplamaları gerçekleri yansıtmadığı uzmanlar ve yurttaşlarca dile getirilen TÜİK’in bu tavrı nasıl yorumlanacak?

- “Pandemi nedeniyle anketleri gerektiği gibi yapamadım” gerekçesi, kurumun tüm verilerini tartışmalı hale getirmeyecek mi?

- Gıda enflasyonunun yüzde 35’leri geçtiği ülkede kurumun bu veriyi neden açıklamak istemediği anlaşılıyor.

- “Verileri getireyim, hesaplama burada yapılsın” diyen kurum, bundan sonra tüketici ya da üretici enflasyon hesaplarını da aynı şekilde mi yapacak? Yani verileri ve şablonu siteden açıklayacak, hesaplama taraflarca mı yapılacak?

- O zaman kurumun işlevi tartışılır olmayacak mı? Herkesin enflasyonu kendisine mi olacak?

- TÜİK’in enflasyon hesabında otomobilden tenis topuna 450 kalem var. Oysa işçinin alıp alabileceği kalemler 35’i aşmıyor. O nedenle komisyonda yapılan hesap, işçinin işine bile gelebilir.

- Ancak o zaman kurumun varlığı iyice tartışılır olmayacak mı?

HESAP BUGÜN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türk-İş adına katılan Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irkgat, kurumun verileri bugün TİSK’te yapılacak toplantıya getireceğini ve yetişkin bir işçinin beslenme ve geçim ücretine temel olacak hesaplamanın yapılacağı bilgisini verdi.

Şimdi gözler bu hesabın yanı sıra 3800-4000 lira ekseninde olacağı öngörülen asgari ücrete çevrilmiş durumda.

EMEKÇİ ‘GEÇİNEMİYORUZ’ DİYECEK

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Antalya şubeleri “Geçinemiyoruz; emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz” temasıyla 12 Aralık Pazar günü saat 13.00’te düzenleyecekleri mitinge çağrı yaptı. KESK Antalya Şubeler Platformu dönem sözcüsü Devrim Mol, “Emekçiler olarak, insanca koşullarda yaşam talebimiz için, işsizlik ve yoksulluğun son bulması, vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerine karşı, demokrasi, barış, özgürlük, adalet, laiklik ve hukukun üstünlüğünü talep ediyoruz demek için buluşuyoruz” dedi. KESK Antalya Şubeler Platformu KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Zamlar, cebimizdeki yangının 2022 yılında daha da büyüyeceği, temel yaşam giderlerimizi karşılayamaz hale geleceğimizin habercisidir” diye konuştu.

