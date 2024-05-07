‘Maarif modeli’ karanlığı
Erdoğan/AKP iktidarı,
siyasal gücünü ve
halk desteğini hızla
kaybederken bir yandan
“Yumuşama istiyorum” diyor
ama öte yandan da toplumu
geri götürmeye yönelik baskı
ve zorlamalarını süratle
artırıyor:
"Türkiye Yüzyılı Maarif
Modeli” de böyle bir zorlama
örneği.
MEB internet sitesinde
yayımlanan “Model”in giriş
yazısında şu sözlere yer
verilmiş:
“...Modelin beceriler
çerçevesi oluşturulurken
akademisyen, öğretmen ve
diğer eğitim paydaşlarının
katılımıyla yirmi çalıştay
düzenlendi. Sonrasında her bir
ders için oluşturulan ekipler,
yüzlerce toplantı yaparak
müfredatın hazırlıklarını
tamamladı...
...Bunun dışında ilave
olarak görüşlerine başvurulan
akademisyenler ve
öğretmenlerle 1000’in üzerinde
eğitim paydaşı, ortak çalıştı.
Bakanlık merkez teşkilatındaki
bütün birimler de müfredat için
yoğun çalışma yürüttü.”
Bir haftalık askı süresinden
sonra, bu modelin Talim
Terbiye Başkanlığı tarafından
gözden geçirilip yürürlüğe
konacağı belirtilmiş.
***
Yukarıdaki giriş satırlarını
okuyanlar, MEB’in
gerçekten de konunun
uzmanlarına, eğitimcilere,
akademisyenlere danıştığını,
çağdaş dünya ile rekabet
edebilecek gençleri
yetiştirecek bir program
önerdiğini sanabilirler.
Oysa program okunduğunda
gerçek durumun hiç de öyle
olmadığı anlaşılmakta.
Öyle görünüyor ki iktidar,
toplumu çağdaşlıktan
kopararak geri götürmekte
kararlı:
1) Gerçek uzmanlar,
eğitimciler, akademisyenler
yerine, anlaşılan sadece
iktidarın ideolojik ve siyasal
çizgisini savunanlardan
görüş alınmış.
Çünkü eğitimciler ve
akademisyenler bu programı
çok sert sözlerle eleştiriyor.
Bugüne kadar açıklanan
pek çok uzman eleştirisine
ek olarak örneğin, İklim
Öngel’in konuştuğu Prof.
Dr. Dilek Gözütok da dünkü
Cumhuriyet’te şöyle diyordu:
"Bugün
uygulanmakta
olan eğitim
programlarıyla
ancak
sorgulamayan,
eleştirmeyen,
bilimsel
düşünemeyen,
okuduğunu
anlamayan, biat
eden Cumhuriyet
düşmanı bireyler
yetiştirilebilir.
Adına müfredat dedikleri
metnin tamamı, anayasanın
laiklik ilkesine ve Milli Eğitim
Yasası’na aykırı. Bu ürünü
hazırlayanlar suç işliyor.”
2) MEB, pek çok okulu
İmam Hatip Lisesi’ne
çevirdiği halde, bu
okullara talebi yeterince
artıramadığından, toplumu
geriye götürmek için, bütün
orta eğitimi İmam Hatip
Eğitimi haline getirmek
istemekte.
MEB istatistiklerine göre,
İmam hatip liseleri sayısı 2015-
2019 döneminde yüzde 43.7
artmış.
Ama yine MEB istatistiklerine
göre 2015-2019 yılları arasında
İmam Hatip Liselerinde okuyan
öğrenci sayısında yüzde 10
oranında azalma yaşanmış.
3) MEB, Sivil Toplum
Kuruluşu kabul ettiği
tarikatların dernek ve
vakıflarıyla resmen
protokoller imzalamayı
ve bazı dersleri onların
ipoteğine vermeyi sürdürmek
istiyor.
Yeni program da bu
protokolleri meşrulaştırmak
ve devam ettirmek üzere
hazırlanmış.
4) Öğrencilere, sorgulayıcılık ve araştırmacılık yerine, dogmatizm aşılanmak istenmekte.
Programda, “ahlak”, “çevre”,
“değerler” gibi yüce idealleri
temsil eden soyut kavramlar
ve terimler, kötüye kullanılarak,
gençler dogmatizme
yöneltilmek isteniyor.
5) Program çağdaş dünya
ile rekabet edebilecek
gençler yetiştirmekten uzak.
Temel bilimler, fen bilimleri
seyreltilmiş, bunların yerine
saptırılmış bir tarih bilincini ve
tek bir mezhep inancını öne
çıkaran bir müfredat önerilmiş.
6) Cumhuriyet değerleri
ve yakın tarih iktidarın
ideolojisine göre saptırılmış.
Atatürk Dönemi ve
Cumhuriyet Devrimi
önemsizleştirilmiş, iktidar
dönemi ile iktidarın eylem
ve söylemleri, siyasal
gerçeklerden kopuk bir
biçimde yüceltilerek
yorumlanmış.
***
Özetle bu “Maarif Modeli”, “Yumuşama istiyorum” diyerek gerçekleştirilen bir “çağ gerisi eğitim darbesi”!
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