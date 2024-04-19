Emre Kongar
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Yeni anayasa tuzağı

19 Nisan 2024 Cuma

Öyle anlaşılıyor ki “Şahsım Devleti” rejimini “İyileştirme” adı altına “Yerleştirme” atılımının liderliğini Numan Kurtulmuş yüklenmiş:

Numan Kurtulmuş eski HAS Parti Genel Başkanı iken, Erdoğan/ AKP iktidarını “Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular” diyerek eleştiren, ama iktidara transfer olduktan sonra onun sözcülüğüne atanan ve şimdi de Meclis Başkanı olan, bir zamanlar kendi mahallesinde saygınlığı bulunan bir akademisyen. 

Parti değiştirdikten sonra, bu saygınlığı zedelendi mi, zedelendi ise ne ölçüde yara aldı, bilmiyorum. 

Parti değiştirdikten sonra, HAS Parti Genel Başkanı olarak çok sert bir biçimde eleştirdiği Erdoğan/AKP iktidarının hararetli bir savunucusu oldu. 

Şimdi de Meclis Başkanı olarak “Şahsım Devleti” Rejimini yerleştirecek, olağanlaştıracak yeni bir Anayasa yapılması operasyonunu başlatmış. 

Yerel seçimlerden hemen sonra yaptığı konuşmada 1921 Anayasası’nı model olarak aldığını söyledi ve referanduma bile gerek kalmadan Meclis’te 400 oyla kabul edilecek bir çoğunluğu hedeflediğini belirten şu ifadeleri kullandı: 

“Aynen 1921 Anayasası’nda olduğu gibi Türkiye’nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkânı bu Meclis’te vardır... 

...Ümit ediyoruz ki; burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde hele hele hiç millete gitmeye hiç gerek kalmadan Meclis’te oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni anayasamızı yapmak mümkün olur ve bu şeref de 28’inci dönem milletvekillerinin üzerinde olur.” 

Kurtulmuş, bu sözlerinden sonra, Meclis Başkanvekilleri ile bir yemek düzenleyerek partilerle temaslarına da başlamış. 

Medyada yer alan haber şöyle: 

“Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasaya ilişkin uzlaşı vurgusu yapmış ve fikirbirliği sağlanması gerektiğini belirtmiş. Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde de Meclis’te siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.” 

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Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kurtulmuş’un bu girişimine karşı hukukçular çok ciddi bazı itirazlarda bulunmuşlar. 

Ayrıca Sinan Meydan, 1921 Anayasası’nın eksiklerini ve neden örnek olamayacağını Cumhuriyet Gazetesi’nde ayrıntılı olarak açıkladı. 

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Ben bu konuda birkaç önemli gerçeği anımsatmak istiyorum: 

1) Mevcut Anayasa’yı Erdoğan/ AKP iktidarı, “kendisine özel” yaptı. Şimdi gücünü yitirdiği iyice ortaya çıkınca, bu duruma uygun yeni bir “kendine özel” Anayasa yapmak istiyor; amaç, iktidarını sürdürebilmek! 

2) Bu Anayasa, Halkoylamasındaki oy sayımı yasalara aykırı olarak yapıldığı için, zaten “Hukuk Âleminde Sonuç Doğurmayan”, “Atı alanın Üsküdar’ı geçtiği” bir kararla kabul edilmiştir. 

Bu haksızlığı ve hukuksuzluğu yapana, tekrar güvenilemez! 

3) Mevcut Anayasa sadece kendi içinde çelişik maddelerden oluştuğu için değil, her konuda tam yetkili bir Cumhurbaşkanı’nı sorumsuz bir Cumhurbaşkanı gibi koruduğu ve tarafsızlık yemini eden Cumhurbaşkanı’nın parti genel başkanı olmasını kabul ettiği için, akla, mantığa, hukuka aykırı yanlış bir Anayasa’dır. 

Böyle bir Anayasa’yı yapana, yeni bir Anayasa yapma hakkı tekrar verilemez. 

4) Son olarak, bırakınız bu Meclis’in “Kurucu Meclis” olmadığını ve bu nedenle yeni Anayasa yapamayacağını, bugünkü sandalye dağılımı bile, 31 Mart 2024 seçimlerine göre geçerliliğini yitirmiş, bugünkü milli iradeyi, seçmen tercihlerini yansıtan bir yapıyı temsil etmekten uzaklaşmıştır. 

Yeni Anayasa tartışmaları (yapılıp yapılmaması konusundaki tartışmalar bile) yeni seçimler sonunda oluşacak, milli iradeyi göreli olarak daha adil ve gerçekçi olarak yansıtabilen bir Meclis tarafından yapılmalıdır. 

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İlla yeni Anayasa isteyenler, tartışmayı başlatmak için bile, önce yeni seçim yapmalıdırlar!


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