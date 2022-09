Gümüşlük Festivali 19 yaşında

21 Eylül 2022 Çarşamba

Bodrum’da izleyebildiğim bir etkinlik de Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nin kapanış konseriydi. İki piyanist, Gülsin Onay ve Eren Levendoğlu’nun 2004’te başlattıkları festival 19 yıldır devam etmekte. Özellikle Taşocağı’nın gizemli ortamındaki etkinliklerle kendine özgü bir hava kazanıyor. İzleyiciler Bodrum yarımadasının her köşesinden geliyorlar. Bu festivalin özellikleri her zaman sponsorlarını öne çıkartması, her zaman gençlere kapılar açması ve izleyicisiyle bütünleşmesidir. Geçen yıl aramızdan ayrılan festival dostu değerli mimar Murat Artu’nun bir video ile anılması değerbilirlik örneğiydi. Bu kapanış konseri de onun anısına adanmıştı. Serin ve rüzgârlı bir akşamda notalar uçuşurken Işın Metin yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası’ndan Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği’ni, arpist Dilara Acar’ın solistliğinde Debussy’nin “Danse sacree et danse profane” adlı yapıtını ve Gülsin Onay’ın solistliğinde Mozart’ın 12 numaralı piyano konçertosunu dinledik. Ne yazık ki kuyruklu bir piyano yerine karşımızda bir “Roland” dijital piyano bulduk. Ama derler ya kötü piyano yoktur, iyi piyanist vardır! Gülsin Onay o çalgıdan da müzikal esler üretebildi. Önümüzdeki 20. yıl kutlamalarında Gümüşlük Festivali’nin sunacağı sürprizleri merakla bekliyoruz.

YENİ MEVSİM DOLUDİZGİN

Bütün müzik merkezleri yeni konser mevsimine hazırlanıyor. Pandemi bir yana, salonlar son derece hareketli. Tek tük yüksek kaşeli sanatçılar seçilmiş; her birim ayağını yorganına göre uzatmış. Şef Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, 13 Ekim akşamı Zorlu’daki Performans Sanatları Sahnesi’nde açılışını yapacak; vurma çalgılar solisti Martin Grubinger’e eşlik edecek ve Prokofiyef’in 5. Senfonisini çalacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu 10 Ekim’de, Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan şefliğinde ve viyolonselci Alban Gerhardt’ın solistliğinde U. C. Erkin’den Bayram; Elgar’dan Viyolonsel Konçertosu ve Çaykovski’den 4. Senfoni’yi çalıyor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası geçen mevsimde olduğu gibi bu kez de “Pazartesi Oda Müziği Konserleri” ve “Kahve Konserleri” programını sürdürecek. 26 Eylül akşamı “Virtüözlerin Müziği” başlığıyla Dana Zemtsov&Julien Quentin Duo bir konser verecekler.

Tekfen Filarmoni’nin 5 Ekim’de, Zorlu’da yapacağı açılışta şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki topluluk, kemancı Roby Lakatos’un solistliğinde kuruluşunun 30’uncu yılını neşeli bir konserle kutlayacak. Bu konserde kanun sanatçımız Göksel Baktagir de yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1 Ekim’de Carmina Burana ile mevsimi açıyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Gürer Aykal yönetiminde, Gülsin Onay’ın solistliğinde Grieg’in piyano konçertosunu ve Şostakoviç’in 9. Senfonisi’ni seslendiriyor. Bu arada bir süredir devam eden Aspendos Opera ve Bale Festivali 21. Eylül’deki Carmina Burana ve 25 Eylül’deki Gala Konser ile son buluyor.

Bu saydığım etkinlikler sadece bir panorama. Bazı merkezlerin kış programı henüz belli olmamış.