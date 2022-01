Yeni yıla müzikle başlamak

12 Ocak 2022 Çarşamba

Yeni yılın ilk günü Can Okan ve Vefa Çiftçioğlu’nun bize TRT 2’den aktardıkları Viyana’daki canlı yayın konserini, her yıl olduğu gibi hayranlıkla dinledik. Viyana Filarmoni’yi maestro Daniel Barenboim yönetiyordu. Baba Johann Strauss, Josef Strauss ve nice bestecinin polkaları, valsleri, marşları, galopları, mazurkaları, iki buçuk saat bizleri ekranın önüne kilitledi ve bulutlara uçurdu. Yayın bittikten sonra da adeta hafiflemiş, gündelik dertlerimizi unutmuştuk. Sahnedeki yorumcuların titizliği kadar izleyicilerin disiplini, giyim kuşamları, dikkatle izleyişleri ve sonunda coşkuyla alkışlamaları imrenilmeyecek gibi değildi. Müzikle ilgisi olsun olmasın, her türlü seyirciye seslenen, orkestrayı sevdiren yapıtlar seçilmişti. Hatta bu yıl alışageldiğimiz bestecilerden farklı olanlar da vardı. Onlar da ayrıca renk kattılar.

Zira vals çalmak hiç de kolay değildir. Orkestra üyelerinin, bütünlüğü bozmadan, aynı nefeste birlik olup tempoyu genişletip, uçurup, rengârenk bir yorum getirebilmesi çok zor iştir. Bir şef için de vals yönetmek, üyeleri aynı nefeste tutmak bir o kadar zordur. Viyana’da her yıl yapılan yeni yıl konserlerindeki valsleri tarihi şefler yönetmiş, her birisi kendi hünerini ortaya koymuştur. Kimi müzikle birlikte uçar, kimi son derece ekonomik devinimle aynı coşkuyu yansıtır. Bu yıl da 79 yaşındaki Barenboim’un bilge yönetimi yılların deneyimine sahip Viyana Filarmoni’ye can kattı.

BİFO’DAN YENİ YIL KONSERİ

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası da gelenekselleşen ve heyecanla beklenen yeni yıl konserinde, klasik müzik dağarcığından seçtiği alımlı yapıtlarla, şu karanlık günlerde dinleyicisine moral verdi. Zorlu PSM’deki dinleti BİFO’nun yeni daimi şefi Avusturyalı Patrick Hahn’ın (1995) yönetimindeydi. Solist ise son zamanlarda kazandığı ödüllerle dikkatleri çeken kemancı Sergei Dogadin (1988) idi. Müzik dünyasının en seçkin yarışmalarından biri olan 16. Çaykovski Yarışması’nın birincisi olan Dogadin, St. Petersburg Konservatuvarı ve Uluslararası Menuhin Müzik Akademisi’nde eğitim görmüş.

Program Gershwin’in “Girl Crazy” Uvertürü ile başladı. Sonra Dogadin, Çekoslovak besteci Eric Wolfgang Kongold’un (1897-1957) en çok çalınan yapıtı Keman Konçertosu’nu seslendirdi. “Geç romantik” biçeminde uzun cümleleri ve rengârenk anlatımı olan bu yapıtı solist de orkestra da müthiş bir ustalıkla çaldı. Sonraki müzikler de yeni yıl için seçilmiş parlak ve coşkulu karakterdeydi: Richard Strauss’un “Geç Romantik” karakterdeki senfonik şiiri, Don Juan op.20; Haçaturyan’ın Spartacus balesinden Adagio, Çaykovski’nin Fındıkkıran bale süitinden Çiçeklerin Valsi ve yine Çaykovski’nin zafer ve enerjiyle dolu bir başyapıtı, 1812 Uvertürü ile son buldu.

BİFO eşlikde de senfonik yapıtlarda da bir kez daha uluslararası değerde olduğunu ve yeni şefi Patrick Hahn ile yeni bir enerji kazandığını gösterdi.