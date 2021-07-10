Büyük Tüccar

10 Temmuz 2021 Cumartesi

Namı yürümüş bir kere. Yok, yok...

Şarkıcı, söz yazarı, senarist, gazeteci, yorumcu, romancı, yönetmen, siyasetçi, milletvekili, belediye başkan adayı, genel başkan adayı...

Say say bitmez.

En büyük solcu.

SHP’yi, CHP’yi beğenmez, soldan bulmaz. Beri yanda; SHP’li, CHP’li, DSP’li belediyelerin konserleri, etkinlikleri üzerinden geçinir.

Gözünde İsmet Paşa da, Ecevit de, Erdal İnönü de, Deniz Baykal da beş para etmez.

Gel gör ki, onların partilerinin sunduğu belediye başkanlığı ya da milletvekilliği adaylığı önerilerinin üstüne balıklama atlamıştır.

Sorarsanız, bütün bu önerileri zorla kabul etmiştir. Yani, o denli büyük insan...

Yalçın Küçük onu tanımlarken demiş ki:

“Soldan yetişmiş büyük tüccarlardan birisidir.”

İşte o kadar...

DİKKAT, YÜKSEK GERİLİM HATTI!

Elektrikte özel sektöre devri yapılan ilk dağıtım şirketi, 2009 yılı başında Başkent Elektrik Dağıtım AŞ olmuştu.

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan, elektriğe özelleştirilmeden önce ve şimdi ne ödediğimizin hesabını çıkarmalarını rica ettik. Sonuç şöyle:

2009 yılı başında, dört kişilik bir ailenin bugünkü yaşam koşulları içinde asgari 230 kilovatsaat olan aylık elektrik tüketim faturası yaklaşık 57 lira dolaylarındaydı. Bugün aynı ailenin aynı tüketimin karşılığı ise 211 lira. Yani fiyat 3.7 kat artmış!

Şirketler, yurttaşın malı olan kamu varlığı üzerinden yurttaşın cebine girip katbekat kazanç sağlıyor.

Dahası var: Elektrik faturalarını oluşturan “enerji bedeli”, “perakende satış hizmet bedeli”, “dağıtım sistem kullanım bedeli”, “kayıp/kaçak bedeli”, “iletim sistem bedeli” ve “sayaç okuma bedeli” halen fatura tutarları içinde yer almasına karşın Ocak 2016’dan bu yana faturalarda gizleniyor.

İlgili yasada, “şeffaflık” filan öngörülüyormuş, kimin umurunda...

Bütün bu bedeller, “enerji bedeli” ve “dağıtım bedeli” adı altında faturalara yansıtılıveriyor, biz de tıkır tıkır ödüyoruz.

İşte bu nedenle, fatura yapısı içinde gizlenmiş olarak vatandaşlardan alınan hizmet bedellerindeki dönemsel değişimlerin denetimi ve değerlendirilmesi yapılamıyor. Elektrik faturalarında hangi hizmete ne kadar bedel ödediği konusunda bilgi edinme hakkı da vatandaşların elinden alındı. Dağıtım bedeli içinde yer alan kayıp/kaçak, dağıtım sistem kullanım, sayaç okuma ve iletim sistem kullanım bedellerine ilişkin hiçbir bilgiye ulaşılamıyor.

Şimdi de TEİAŞ’yi özelleştiriyorlar. EMO da uyarıyor:

“Tekel konumunda olup kâr amacı gütmeden hizmet üreten/üretmesi gereken TEİAŞ, düzenlemeye tabi olarak giderlerini karşılayacak şekilde EPDK tarafından onaylanan tarifelerinin tüketim faturalarına yansıtılmasıyla gelir elde etmektedir. TEİAŞ’nin tüketici tarifelerine yansıyan EPDK onaylı tarifelerinin kâr güdüsüyle hazırlanması bugün için Hazine’ye kaynak aktarma olarak düşünülebilir. Ancak özelleştirildikten sonra tarifelerin kâr amacına yönelik onaylanmasının tüketiciler üzerinde fazladan bir yük oluşturması da kaçınılmaz olacaktır.”

Yurttaşlar dikkat, yüksek gerilim hattına girmek üzeresiniz. Yine sizi çarpacaklar!