Hoş Memo ve Ailesi

13 Kasım 2021 Cumartesi

Hoş Memo’nun babası da böyleydi. 1954’te CHP’nin tarihi görevini bitirmiş bir parti olduğunu söylemişti.

Hoş Memo’nun eşi de böyledir. 2014’te, TRT Türk’te, “Yeni Türkiye’de CHP’nin, CHP muhalefetinin yeri olduğunu düşünmüyorum” demişti.

Hoş Memo’nun oğlu Pelikancıdır. Kayınbiraderi de AKP akilidir.

Kısacası, hoş Memo ve ailesini ciddiye almak zaman kaybıdır.

DİPLOMA GİZLİ OLUR MU?

Halkın Kurtuluş Partisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın diploma bilgisinin açıklanması için başvuru yapmış. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu da “özel hayatın gizliliği” nedeniyle başvuruyu reddetmiş.

Bir onur ve övünç simgesi olması gereken, kimi mesleklerde herkesin görmesi için duvarlara asılan diplomanın neresi özel hayata girer? Diploma gizli olabilir mi?

Hele de üniversite bitirmiş olmayı gerektiren bir makamda oturan kişinin diploması gizli olabilir mi?

Olamaz, ama bizde Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması yıllardır tartışılır durur. Hatta üzerine kitaplar bile yazılmıştır.

Zaman zaman diploma ya da mezuniyet kâğıdı olduğu söylenen kimi belgeler ortaya çıkar, ancak bunların da gerçeğe uygun olmadığı gündeme gelir bu kez.

Konu, kamuoyunda, gazetelerde, TBMM’de tartışılır dururken Saray derin sessizliğini bozmamakta kararlı davranır.

Elinde üniversite diploması var olanın, kendisine ve belgesine güvenenin, bunca tartışma karşısında suskun kalmasının akıl almaz bir iş olduğu ortadadır da...

Bizde akıl, her şeyde olduğu gibi devleti de terk edeli epey olduğundan, gizli diploma da doğal karşılanır.

YENİ ASGARİ ÜCRET HEDEFİ

Erken seçime hazırlık çerçevesinde asgari ücreti de artırmayı düşünüyorlar.

Bu konuda ön temaslar başladı bile.

Bu yıl, yeni asgari ücretin aralık ayı başlarında belirlenmesi, ocak ayında da yürürlüğe girmesi düşünülüyor.

Hükümet-işçi-işveren arasında resmi olmayan görüşmelerden sızan bilgilere bakılırsa, yeni asgari ücretin 3 bin 500 lirayı aşması, ancak özellikle 5 -10 kişi çalıştıran küçük işletmeleri zor durumda bırakmamak amacıyla asgari ücretten alınan gelir vergisinin oranının düşürülmesi hedefleniyor.

YALANDAN CEVAP VE DÜZELTME

Gazetemizde yakın zamanda peş peşe kimi cevap ve düzeltme yazıları yayımlandı.

Üçüncü Abdülhamid dönemini yaşadığımızın ayrımında olmayan bir kişi, bu yazılara bakarak Cumhuriyet’in yalan haberler ürettiği sanısına kolaylıkla kapılabilir.

Cevap ve düzeltme yapılan haberleri yeniden gözden geçirdik. Haberlerdeki bilgilerin dayanağı devlet daireleri ve kamu kurumlarının hazırladığı rapor, resmi yazı, belge ve bilgilere dayanıyor.

AKP’li bakanların, belediye başkanlarının yönettiği kurumlar bunlar...

Muhabir arkadaşlarımız da haberlerini bu kurumların hazırladıkları belgeler üzerinden yazmışlar.

Mahkemeler, söz konusu bu belgeleri hiç göz önüne almayıp basıyorlar kararı: Cevap ve düzeltme yayımlansın!

Gazete olarak elimiz kolumuz bağlanmış durumda. Cevap ve düzeltme kararları verilirken hukuk yok sayılıyor. Gazete, kendini savunamıyor, kanıt sunamıyor, haberlerin doğruluğuna ilişkin bilgi veremiyor.

Üzerimize Basın İlan Kurumu’nun haksız, hukuksuz ilan kesme uygulamalarıyla, sık sık açılan tazminat ve ceza davalarıyla geliyorlar. Hakkımızı, mesleğimizi savunuyor, mücadeleyi sürdürüyor, o engelleri bir bir aşıyoruz; ancak bu kez yeni bir yöntem geliştirip baskıyı artırıyorlar.

Son yöntemleri de yalandan cevap ve düzeltme...