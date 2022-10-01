Ulusal Birlik Sorunu

01 Ekim 2022 Cumartesi

Bütün terör örgütleri gibi, PKK de hiç kuşkusuz çeşitli istihbarat örgütleri tarafından yönlendiriliyor ve kullanılıyor.

Mersin’de son günlerde meydana gelen olaylar bu açıdan çok dikkat çekici.

Eylül ayı ortasında CHP’li Mersin Belediyesi’ne yönelik bir operasyon yapılıyor. İçişleri bakanı, operasyonun PKK terör örgütüne yönelik olduğunu açıklıyor. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da CHP’li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’i “milli güvenlik sorunu” olmakla suçluyor.

Aradan kısa bir süre sonra Mersin’deki polisevine saldırı düzenleniyor ve bir polis şehit düşüyor. Saldırganlar, PKK üyesi çıkıyor. Emniyet, bir kez daha CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına yönelik operasyon düzenliyor. Soruşturmalar sürerken bu kez Saray’daki AKP’li devreye giriyor:

“CHP bir güvenlik sorunudur.”

1933’te Almanya’daki Reichstag yangınını, Kasım 1970’teki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yangınını, 12 Eylül öncesi toplu öldürümleri anımsayınız.

Reichstag yangını sonrası Almanya’da Nazi partisi dışındaki tüm partilerin seçim çalışmaları durdurulmuş; AKM yangını sonrası 12 Mart darbesi, toplu öldürümler sonrası 12 Eylül darbesi ile Türkiye’de demokrasi rafa kaldırılmıştı.

Türkiye çok önemli bir seçime doğru giderken, iktidarı bırakmamak uğruna ülke bir ulusal birlik sorununa sürükleniyor.

Çok, ama çok tehlikeli bir oyun oynanıyor.

MİSTİK ARAŞTIRMALAR



Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu adı üstünde bilimsel çalışmalar için kurulmuştur. Kurumun bu dönemde ne gibi bilimsel araştırmalar yaptığına gelince:

“Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu” düzenleyip “Sosyal ve Beşerî Bilimler Penceresinden Vesiletü’n-necât”, “Gönül Coğrafyamızda Mevlit” gibi konuları tartıştırıyor. Prof. Dr. F. Jamil Ragep’in “İslam Astronomisi ve Kopernik” kitabını yayımlıyor...

TÜBA’ya göre kitap, Kopernik’in İslam astronomisine dayanan zeminini yeniden tartışmaya açmak açısından yeni bir fırsat sunuyormuş. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, kitabı şöyle değerlendiriyor:

“Tarih yazımı açısından ekleyecek olursak, Ragep’in büyük ölçekte Avrupa merkezci bir yaklaşımla ve yer yer özcü ve istisnacı perspektifle ele alınan Kopernik meselesini yeni bakış açılarına konu kılmayı teklif eden bu eseri, bilim tarihi camiasının ilgisini her dönemde çekecektir.”

Her şeyde olduğu gibi bilimde de mistik atılım dönemindeyiz.

GELENEK BOZULMADI

Bizde, geleceğe dönük beklentileri olan lider konumundaki siyasetçiler mutlaka ABD’yi ziyaret ederler.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu geleneği bozmadı. Ekim ayı ortasında ABD’ye gidiyor.

ABD’deki deneyimli meslektaşımız Yılmaz Polat, ziyaretin zamanlaması ve içeriğine ilişkin uyarılarda bulunuyor:

“Demokrat Biden yönetimi pas geçilirken Demokrat Parti Senatörü Bernie Sanders ve Somali asıllı İlhan Omar ya da Alexandria Cortez gibi demokrat milletvekilleriyle görüşmenin getirisi ne olacak? Demokratlara Demokrat yönetimi şikâyet etmek gibi bir şey olacak.”

ATAÇLANMIŞ BASIN

Saray’daki AKP’li, Hürriyet gazetesinin Saray’dan haberler sunan yazarı Abdulkadir Selvi’ye, bir sorusu üzerine demiş ki:

“Vallahi Abdulkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor.”

Deyimlerimiz, deneyimlerle pişmişlerdir.

Hık deyicinin pık deyicisi gibi...