Yerel Seçimlere Doğru Anadolu

09 Mart 2024 Cumartesi

Yerel seçimlere yaklaşırken Anadolu’nun nabzını tutan CHP kurmaylarının gözlemlerinden edindiğimiz bilgileri şöyle özetleyebiliriz:

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 3 puan ileride. Kentte şu anda CHP’nin elinde bulunan 14 ilçeye Sancaktepe, Bayrampaşa ve Üsküdar’ın eklenmesi bekleniyor. İstanbul’da DEM’in adayları olan Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni kendi tabanlarında güçlü gözüküyor. Ancak, bu tabanın yüzde 25-30’unun hâlâ Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduğu kanısı egemen.

Ankara, Bilecik, Burdur, Kırşehir, Mersin, Adana ve İzmir’de sorun yok. Ankara’da Gölbaşı, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Keçiören gibi ilçelerde de Mansur Yavaş’ın ve adayların etkisiyle CHP yeni belediyeler kazanabilir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğun CHP’ye geçmesi büyük olasılık gibi gözüküyor.

CHP’nin yönettiği Edirne’de ve Artvin’de çekişme yaşanabilir.

Kırıkkale’de CHP’lilerin sessiz, sakin, ancak çalışkan milletvekili, “atom karınca” diye nitelendirilen Ahmet Önal’ın belediye başkanı adaylığı havayı değiştirmiş. CHP’liler, Kırıkkale’yi alacaklarını düşünüyorlar.

Özgür Özel’in memleketi Manisa’nın MHP’den alınabileceği, Şehzadeler ilçesinin de CHP’ye geçebileceğinden söz ediliyor.

Antalya’da CHP ile AKP arasında sıkı bir yarış var. Kilis’te CHP’liler sürpriz bekliyor. Balıkesir, Bursa’nın adayları Ahmet Akın ve Mustafa Bozbey’in ayrı bir hava estirdikleri, bu iki kentin büyükşehir olarak bu seçimde alınması ümidi çok yüksek.

CHP’nin, hemen hemen tüm yurtta yükseliş ve yeni belediyeler kazanma noktasına gelmesi, büyük ölçüde yoksulluk ve ekonomik sıkıntılara dayandırılıyor.

AKP’nin emekçi kesimleri bunaltan politikaları, iktidar ortaklarına oy vermiş kitleleri CHP’ye, YRP’ye ve Zafer Partisi’ne yönlendiriyor. İYİ Parti, giderek eriyor.

Saray’daki AKP’linin, kötüye gidişi düzeltmek üzere seçime doğru siyasal ve ekonomik kimi hamleler yapması bekleniyor. Bunların içinde Kürt kartının olabileceği de dile getiriliyor.

Özetle, 2024 yerel seçimleri, başta AKP olmak üzere Cumhur İttifakı’nın ve Saray düzeninin fizikteki eğik atış hareketinin hızla düşüş eğrisine geçtiğinin kanıtı olmaya aday.

Övünülecek Roma Tiyatrosu

Taliban benzeri bir yıkım süreci içine giren Türkiye’de övünülecek işler de oluyor. İşte bir örnek:

Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer’in deyimiyle, büyük bir sorumsuzlukla 35 yılı aşkın süredir tüm yetkili kurum ve kuruluşların gözü önünde başıboş bırakılmış, tinerci ve ayyaş yuvası haline gelen Ankara Bentderesi’ndeki Roma Tiyatrosu ve çevresi artık kurtarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonunda, 2 bin yıllık Roma Tiyatrosu, 1500 kişilik açık hava sahnesi haline getirildi. Alanda ayrıca, açık hava müzesi, gençlerin arkeolojik kazı çalışmalarını deneyimleyebilecekleri açık oyun alanları, açık hava sergileme alanları da yer alacak.











