Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Son Yazısı / Tüm Yazıları

Batı Asya’nın en büyük projesi

01 Mayıs 2023 Pazartesi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İskenderun merkezli gemi inşa sanayi” vaadi çok önemli. Çünkü konunun, iyi ele alınırsa Çin’le işbirliğinden Suriye’yle normalleşmeye, Doğu Akdeniz’de avantaj elde etmekten denizcilikte atılım yapmaya kadar birçok yönü var.

Konu, bir “gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi” olarak, elbette beni de sevindirerek ilgilendiriyor. Üstelik, benzer projeleri daha önce hem bu köşede hem de kitaplarımda dile getirdim.

Kuşak ve Yol avantajı

Kılıçdaroğlu, 28 Nisan akşamı sosyal medyada anlattı projesini. Özetle, “İskenderun’da yeni bir Gemi Sanayi Özel Ekonomi Bölgesi kuracağız” dedi. Ve bunu şu zeminin üzerinde temellendirdi: “Çin’in geliştirdiği Yeni İpek Yolu Projesi’nde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip.” (chp.org. tr, 28.4.2023)

Gerçi Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “200.000 DWT büyüklüğünde gemi yapılması”, “diğer tersane bölgelerini zayıflatmaması için bu büyüklüğün altında gemi üretiminin kabul edilmemesi” ve tersane adresi için doğrudan İskenderun’a işaret etmesi elbette tartışılır. Ama önemli olan bu projeyi hayata geçirmeyi hedef koymasıdır.

Çünkü proje başladığında, hayat kendi gerçeklerini ve zorunluluklarını dayatacaktır. Bu büyüklükte gemilerin pazardaki ihtiyacından tersanenin yerine kadar pek çok ayrıntı o zaman netleşecektir. Bu konuda Gemi Mühendisleri Odası’nın ve kıdemli gemi mühendislerinin birikimi ve deneyimi vardır; cumhurbaşkanı mutlaka bunlardan yararlanmalıdır.

İskenderun Havzası

İskenderun’u, doğrudan tersanenin merkezi değil de bir havza olarak düşünmek gerekir. İskenderun Havzası şeklinde, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarını içerecek şekilde bir bütünlük kurmak gerekir. Bu hem Çin’in geliştirdiği Kuşak ve Yol içerisinde daha büyük alan anlamına gelecektir hem de Taşucu, Ceyhan gibi merkezlerin de dahil olmasıyla proje derinlik kazanacaktır.

Hem Tampon Ülke (Kırmızı Kedi, 2021) ve Kuşak ve Yol (Kırmızı Kedi, 2022) kitaplarımda hem de bu köşede benzer projeleri yazdım:

1- Çin, Adana-Ceyhan’da dev bir teknopark açabilir. Böylece Çin, bu teknoparkta montajlayacağı ürünlerini Avrupa pazarına kısa yoldan ulaştırabilir. 2- Çin, Ceyhan Limanı’nı Deniz İpek Yolu içinde önemli bir terminal olarak değerlendirebilir (Kuşak ve Yol, s.130).

İskenderun Havzası’ndaki bu işbirliği, hem Türkiye’ye kazandıracak ve Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarında elini güçlendirecek hem de Çin’e ekonomik ve stratejik derinlik sağlayacaktır (Cumhuriyet, 1.4.2019).

Türkiye-Suriye Ortak Ekonomi Alanı oluşturulmalı. Bu projenin sığınmacı sorununun çözümünden Çin’i yatırımcı olarak Türk ekonomisinde değerlendirmeye kadar birçok getirisi olur. Çin ve AB arasında köprü olarak bu büyüklükte bir ortak ekonomi alanı, Ortadoğu için barış projesi ve çekim merkezi anlamına gelir. (Tampon Ülke, s.169-171)

Batı Asya-Doğu Akdeniz

Özetle Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği projeyi, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek ve genişletmek olasıdır. Şartlar uygundur. İskenderun, Ceyhan ve Taşucu’nda (hazır SEKA arazisi) tersaneler (üretim ve tamir tersaneleri), limanlar entegre şekilde projelendirilir.

Böylece Türkiye-Suriye sınırında endüstriyel tarım alanları, organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar ile İskenderun Havzası birleştirilerek Batı Asya’nın en büyük üretim ve ticaret alanı oluşturulur.

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Batı Asya’nın en büyük projesi 1 Mayıs 2023
Kılıçdaroğlu’nun Moskova’ya mesajının anlamı 29 Nisan 2023
Tarikat öldürür 27 Nisan 2023

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Binali Bey’in bulanık işleri
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı ‘Casuslar’ Ankara’da ODTÜ ve Hacettepe’de faaliyette(!)
Tuncay Mollaveisoğlu
Tuncay Mollaveisoğlu En çirkin yalan...
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu ‘Her şey, her yerde aynı zamanda’
Olaylar Ve Görüşler
1 Mayıs ve emek bildirgesi - Engin Ünsal
Necati Özkan
Necati Özkan Son adımlar
Erdal Atabek
Erdal Atabek Bugün 1 Mayıs...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Bay Kemal
Ahmet Yavuz
Ahmet Yavuz Fanteziye yer yok
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen AKP’nin seçim kampanyası
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Batı Asya’nın en büyük projesi
Elçin Poyrazlar
Elçin Poyrazlar Bir hayalim var
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Uzun, ince bir yol
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Maç 90 dakikadır!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Emekle kazandı
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Yarışta varım!
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Zirvede fark eridi
Lemi Çelik
Lemi Çelik Beşiktaş lige ayar veriyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler