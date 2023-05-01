Batı Asya’nın en büyük projesi
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İskenderun merkezli gemi inşa sanayi” vaadi çok önemli. Çünkü konunun, iyi ele alınırsa Çin’le işbirliğinden Suriye’yle normalleşmeye, Doğu Akdeniz’de avantaj elde etmekten denizcilikte atılım yapmaya kadar birçok yönü var.
Konu, bir “gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi” olarak, elbette beni de sevindirerek ilgilendiriyor. Üstelik, benzer projeleri daha önce hem bu köşede hem de kitaplarımda dile getirdim.
Kuşak ve Yol avantajı
Kılıçdaroğlu, 28 Nisan akşamı sosyal medyada anlattı projesini. Özetle, “İskenderun’da yeni bir Gemi Sanayi Özel Ekonomi Bölgesi kuracağız” dedi. Ve bunu şu zeminin üzerinde temellendirdi: “Çin’in geliştirdiği Yeni İpek Yolu Projesi’nde Türkiye önemli bir jeopolitik avantaja sahip.” (chp.org. tr, 28.4.2023)
Gerçi Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında “200.000 DWT büyüklüğünde gemi yapılması”, “diğer tersane bölgelerini zayıflatmaması için bu büyüklüğün altında gemi üretiminin kabul edilmemesi” ve tersane adresi için doğrudan İskenderun’a işaret etmesi elbette tartışılır. Ama önemli olan bu projeyi hayata geçirmeyi hedef koymasıdır.
Çünkü proje başladığında, hayat kendi gerçeklerini ve zorunluluklarını dayatacaktır. Bu büyüklükte gemilerin pazardaki ihtiyacından tersanenin yerine kadar pek çok ayrıntı o zaman netleşecektir. Bu konuda Gemi Mühendisleri Odası’nın ve kıdemli gemi mühendislerinin birikimi ve deneyimi vardır; cumhurbaşkanı mutlaka bunlardan yararlanmalıdır.
İskenderun Havzası
İskenderun’u, doğrudan tersanenin merkezi değil de bir havza olarak düşünmek gerekir. İskenderun Havzası şeklinde, Mersin, Adana ve Hatay kıyılarını içerecek şekilde bir bütünlük kurmak gerekir. Bu hem Çin’in geliştirdiği Kuşak ve Yol içerisinde daha büyük alan anlamına gelecektir hem de Taşucu, Ceyhan gibi merkezlerin de dahil olmasıyla proje derinlik kazanacaktır.
Hem Tampon Ülke (Kırmızı Kedi, 2021) ve Kuşak ve Yol (Kırmızı Kedi, 2022) kitaplarımda hem de bu köşede benzer projeleri yazdım:
1- Çin, Adana-Ceyhan’da dev bir teknopark açabilir. Böylece Çin, bu teknoparkta montajlayacağı ürünlerini Avrupa pazarına kısa yoldan ulaştırabilir. 2- Çin, Ceyhan Limanı’nı Deniz İpek Yolu içinde önemli bir terminal olarak değerlendirebilir (Kuşak ve Yol, s.130).
İskenderun Havzası’ndaki bu işbirliği, hem Türkiye’ye kazandıracak ve Doğu Akdeniz’deki enerji savaşlarında elini güçlendirecek hem de Çin’e ekonomik ve stratejik derinlik sağlayacaktır (Cumhuriyet, 1.4.2019).
Türkiye-Suriye Ortak Ekonomi Alanı oluşturulmalı. Bu projenin sığınmacı sorununun çözümünden Çin’i yatırımcı olarak Türk ekonomisinde değerlendirmeye kadar birçok getirisi olur. Çin ve AB arasında köprü olarak bu büyüklükte bir ortak ekonomi alanı, Ortadoğu için barış projesi ve çekim merkezi anlamına gelir. (Tampon Ülke, s.169-171)
Batı Asya-Doğu Akdeniz
Özetle Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği projeyi, Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek ve genişletmek olasıdır. Şartlar uygundur. İskenderun, Ceyhan ve Taşucu’nda (hazır SEKA arazisi) tersaneler (üretim ve tamir tersaneleri), limanlar entegre şekilde projelendirilir.
Böylece Türkiye-Suriye sınırında endüstriyel tarım alanları, organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar ile İskenderun Havzası birleştirilerek Batı Asya’nın en büyük üretim ve ticaret alanı oluşturulur.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Akkuyu Nükleer Santral'i tüm risklere karşı açılıyor
- Bakan Derya Yanık'ın aracında AFAD kolileri görüntülendi
- 'Gerçek Gezi Davası katiller yargılandığında olacak'
- Cumhuriyet TV' de sokak röportajında bu hafta
- Türkiye genelindeki barolar seçim güvenliği için hazır!
- İlkbaharın müjdecisi 'ters laleler' çiçek açtı
- Emel Seçen 'in sunduğu Kültür Sanat'a bu hafta
- Atatürk'ün özel fotoğrafçısının mirası
- Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
- Cumhuriyet esnafa sordu 10 gram yemiş bir adet baklava
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu