Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Ayakta hezimete yataklı zafer

27 Nisan 2024 Cumartesi

Muktedir Makropiç’in ufku kararan iktidarını parlatmak için uydurduğu KKM; yani Köy Komiserleri Meclisi’ne ilişkin sınırlı seçim denemesi, Mikronezya ölçeğinde hüsranla sonuçlanmıştı. Toprağa ekecek tohum, hayvanlara yedirecek granül bulamayan köylüler, Ulu Çobanlık makamının koyduğu sandıktan ürkmüş, seçimlere katılmamış, hatta düpedüz boykot etmişlerdi. 

Her on köylüden birinin Yol Partisi adayına oy verdiği düşünülecek olursa sonuçlar hezimet sayılmazdı. Ama on köylüden dokuzunun sandığa gitmediği hesaba katılınca istibdadın kazandığı zafer de pek zafere benzememişti. 

Dolayısıyla Tanrı Ol’un yeryüzündeki gölgesi Muktedir’in suratı da epeyce bulutlanmış, Betonit Saray’da önüne çıkana tükürük yağdırıyor; hatta bazılarını evire çevire dövüyordu. 

Eks “Bahisçiler Kralı”, güncel Merkez Pastanesi müdürü İhtiram Beşbasar, tabiidir ki işini bilir, tehlikeyi herkesten önce sezerdi. Seçimden üç gün sonra Saray’a çağrılınca, “Hastayım” dedi, “Bulaş var” dedi; yerine MP’nin değişmez müdür yardımcısı Liman Von Koka’yı gönderdi. 

Ertesi sabah Liman’ın üstünden tsunami geçmiş halini görünce, şaşırmış gibi yaptı: “Hayrola, neyin var?” 

Liman Von Koka, dişlerinin arasından “Keyfim yok!” diye tıslamakla yetindi. 

İhtiram Beşbasar’ın muzipliği üstündeydi. “Bak, Liman’cığım” dedi. “Benim sihirli bir formülüm var. Moralim bozulduğunda öğle arası eve gider hanımla biraz oynaşırım, keyfim yerine gelir. Sen de öyle yap!” 

MP’de öğle arası verildi. Dönüşte, Liman Von Koka’nın yüzünde güller açıyor, gözleri ışık saçıyordu. 

İhtiram Beşbasar, neşeyle ünledi: 

Bakıyorum bomba gibisin!” 

Liman Von Koka, kıkırdadı: “Öğüdünü tuttum, söylediğini yaptım. Zaten evin pek güzel, yatağın da çok rahatmış!"


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ayakta hezimete yataklı zafer 27 Nisan 2024
Kızgın Boğa 21 Nisan 2024
Altı da üstü de birdir yerin 21 Nisan 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu IMF Defteri
Olaylar Ve Görüşler
Aklın çiçek açtığı - İbrahim Türkeş
Olaylar Ve Görüşler
Kutsanmış tek adam iradesinin yıkılışı - Doç. Dr. Necati Ulunay Ucuzsatar
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (16) B-anayasa!
Şükran Soner
Şükran Soner Dip dalgası, haklar için ilk adımdı....
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Ayakta hezimete yataklı zafer
Murat Ağırel
Murat Ağırel AKP'den CHP'ye geçen belediyede seçim gecesi yaşananlar
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi AKP, neyi değiştirmek ister?
Miyase İlknur
Miyase İlknur Aldı sazı Erdoğan
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD’nin ‘Çin sistemi’ rahatsızlığı
Öner Yağcı
Öner Yağcı Edebiyat direniştir
Eren Aysan
Eren Aysan Çocuk işçiler...
Feyzi Açıkalın
Feyzi Açıkalın Ah şu çöl tozları
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Çizik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi

Baba ocağına dönüş: CHP kurmayları partiye yeni katılımların olacağını söyledi, ‘kapılarımız açık’ dedi
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Pandemide gereksiz yere kullanılan antibiyotikler süper mikroplar yarattı!

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Pandemide gereksiz yere kullanılan antibiyotikler süper mikroplar yarattı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM törenine giderken saçlarını taraması dikkat çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM törenine giderken saçlarını taraması dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti’nde ‘Eylem Tok’ göndermesi

Kızılcık Şerbeti’nde ‘Eylem Tok’ göndermesi
İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?

İşte ilk kulis bilgileri… Bahçeli’nin şarkılı göndermesi kime?
Yapmayan kalmasın! İşte aranan kolay ve pratik San Sebastian tarifi…

Yapmayan kalmasın! İşte aranan kolay ve pratik San Sebastian tarifi…
YRP Belediye Başkanı Ali Öztoklu partisinden istifa etti

YRP Belediye Başkanı Ali Öztoklu partisinden istifa etti
26 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Gaddar reyting sıralaması

26 Nisan 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar, Gaddar reyting sıralaması