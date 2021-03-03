Hatalar zinciri...

03 Mart 2021 Çarşamba

Küresel salgının birinci yılındayız. Geçen yıl bu zamanlar Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsün hangi ülkede ne kadar olduğu konuşulurken Türkiye’de sessizlik hâkimdi. Resmi açıklama 11 Mart’ta yapıldı ama bu tarihin çok öncesinde bizde de salgının görüldüğü yetkililerce biliniyordu.

İşte en başta yapılan, “aman duyulmasın”, “sakın sözünü etmeyin”, “şimdilik saklı kalsın” hataları ne yazık ki devam ediyor.

Bir yıllık zaman diliminde defalarca birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı, “önlemler” alındı.

Gelinen noktada şu ikilemdeyiz:

1- Koronavirüs mutasyona uğruyor. Salgın daha kontrol edilemez hale gelebilir. Aman dikkat!

2- Esnaf, öğrenci, halk perişan. Bu böyle gitmez. Bir an önce normalleşelim.

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İktidar, yukarıdaki ikilemde aklın yolunu değil, tepkileri durdurmanın yolunu tercih etti.

İlk günden yaptığı gibi!

Önceki gün açıklanan “normalleşme” adımlarının her biri ötekiyle çelişiyor. İlk aylarda Sağlık Bakanı’nın ağzından şunu duyduk:

Salgının çok az görüldüğü iller var ama açıklamıyoruz. Zira insanlar oralara yönelir...

Önceki gün ne oldu?

Salgının haritası yayımlandı. En kötü (kırmızı) ille en iyi (mavi) il yan yana!

Bunu açıklarken iller arası seyahat kısıtlaması da getirmiyorsunuz!

Birinci yılında hâlâ devam eden iki ciddi yanlışa vurgu yapalım:

1- 18 Mart 2020’de salgına karşı iktidarın bilgilendirmek ve işbirliğine gitmek istediği kurum temsilcileriyle toplantı yapıldı. Buraya herkes çağrıldı, üç kurum hariç: Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği!

Yani salgınla en yakından ilgili üç kurum en uzağa atıldı!

2- 30 Mart 2020’de Saray’ın iradesiyle İçişleri Bakanlığı yerel yönetimlerin salgınla ilgili organizasyon yapmasını yasakladı. Burada mücadeleyi çatallaştıracak bir durum olursa elbette müdahale etmek gerekir. Ancak toptan yasaklayıp her şeyi ben yapacağım demek, ben aynı anda hem gemi kullanırım hem uçak demek gibi!

Yani salgında merkezi yönetimin eli ayağı olabilecek en önemli hat kesildi!

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Bir yıl önce dikkat çektiğimiz, halen devam etmekte olan bu iki vahim hata mücadeleyi güçleştiriyor.

Normalleşme çırpınışları sürerken hâlâ geç kalınmadığını vurgulamak isteriz.

Bu mücadele zincirin halkaları gibidir. İncelen yer kopar.

Bütün adımlar deneme yanılma yöntemiyle atılıyor.

Sağlık Bakanı sorumluluğu üstüne alıp herkesi mücadeleye katmak yerine, sürdürülen siyasetin halkla ilişkiler müdürlüğünü yürüten bir kişi görünümünde!

AKP kongreleri “lebaleb” doluyken halka dönüp “kurallara mutlaka uyun, yoksa daha fena olur” uyarısı ne kadar gerçekçi?

Tarihte “asır” süren salgınlar oldu.

İnsanlık cehaleti yendikçe salgını da yendi.