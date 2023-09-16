Dünya Demokrasi Forumu
Üç gündür siyasi gelişmelerden
ve Türkiye’nin tartıştığı
olaylardan uzaktayım. Çünkü
Anadolu’nun küçük bir ilçesinde,
Ordu’nun Mesudiye’sinde bu
ilçe kurultayının 13 yıl önce,
Cumhuriyetin 100. yıldönümü
onuruna “DÜNYA DEMOKRASİ
FORUMU” düzenlemeye karar
vermesi sonucu 8 ayrı ülkeden ve
Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden
gelen akademisyenlerin ve uzmanların
yaptıkları sunumları izliyorum.
Önce, bu forumu doğuran
Mesudiye Kurultaylarından söz
edeyim:
Mesudiye halkı, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü, saat 10.00’da hiçbir çağrıya gerek olmadan Yılmaz Korkmaz isimli toplantı salonunda bir araya gelir, -daha doğrusu her isteyenin katılımıyla- toplanır. Buna kurultay denir.
Kurultayda önce katılımcılardan o gün konuşulacak konularla ilgili öneriler alınır. Böylece oluşan gündem üzerinde gün boyu tartışılır. Kurultayda sadece Mesudiye’nin ihtiyaçları, sorunları ve onları çözmek için neler yapılacağı konuşulur. Politik konuşma yapılmaz. Yapmaya kalkan toplantıyı yöneten başkan tarafından uyarılır ve ısrar ederse söz hakkı alınır.
Kurultay kararlarının uygulanıp uygulanmadığını irdelemek için her üç ayda bir “İZLEME TOPLANTISI” yapılır. Onlarda gereken kararlar alınır ve sonra yeni kurultaya sıra gelir.
Türkiye’de tek olan Mesudiye Kurultayları 1991 yılından beri yani 33 yıldır kesintisiz olarak devam etmektedir. Nitekim kurultayların aldığı kararların Mesudiye’ye kazandırdığı hayli şey vardır. Sadece bir örnek olarak merhum Başbakan Bülent Ecevit’in, 14 ay süren bir çalışma sonunda 2001-2002 yıllarında, Mesudiye’de kurduğu Köykent Projesi anımsatılabilir. Ancak bu proje 2002 Kasım ayında yapılan seçim sonucu iktidara AKP’nin gelmesiyle terk edildi ve sonuçsuz kaldı...
İşte bu kurultaylardan birinde, İsviçre’nin Davos ilçesinde her yıl toplanan DÜNYA EKONOMİK FORUMU’nun bir benzerini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Mesudiye’de başlatma kararı alındı ve bu görev Mesudiye’nin güzide evlatlarından Prof. Dr. Aziz Ekşi’ye verildi. Neticede neredeyse sadece Mesudiye halkının dar bütçeli insanlarının yarattığı kaynak sayesinde bu yıl ilk toplantı yapıldı.
Diyeceksiniz ki merkezindeki toplam nüfusu 2300’ü geçmeyen ve içinde yeterince konuk ağırlayacak kadar oteli bulunmayan bu ilçede, 8 ülkeden gelen yabancı akademisyen ve uzmanları keza Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin öğretim üyelerini nasıl ağırladınız?
Basit bir çözüm bulduk:
Kurultayın görevlendirdiği Mesudiyeliler köylerde konuk alacak hemşerilere çağrı yaptı. İsteklilerin ev durumlarının müsait olup olmadığı araştırıldı. Belirli standarda sahip olanlar belirlendi ve konuklar geldiği zaman, o köylere götürüldü. Böylece onlara hem güvenilir bir konaklama hem de yerel yaşamı görme olanağı sağlandı.
Size Dünya Demokrasi Forumu’nda
sunum yapan tanınmış siyaset
bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu
ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han
başta olmak üzere, Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu Genel
Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu,
hepsi de profesör olan Boğaziçi
Üniversitesi’nden Çiğdem Üstün,
Ünal Zenginobuz ve Mine Eder,
Kırklareli Üniversitesi’nden Sinan
Alçın, Şili Pontificia Üniversitesi’nden
David Altman Olin, Ankara
Üniversitesi’nden Berk Esen, Sabancı
Üniversitesi’nden Özge Kemahlıoğlu,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden
İnci Gökmen, Marymount
Üniversitesi’nden Sarah Fischer,
Birmingham Üniversitesi’nden Vivien
Lowndes, Işık Üniversitesi’nden
Rabia Karakaya Polat, Beykoz
Üniversitesi’nden Burak Küntay
gibi Akademisyenleri dinledik. Fırsat
olursa dinlediklerimizi de yazacağım.
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