31 Mart sonuçları ve öneriler - Ali Serindağ
31 Mart 2024
tarihinde yapılan
yerel yönetim
seçimleri sonuçlanmış, CHP
büyük başarı sağlamış,
birinci parti olmuştur.
Seçim süreci eşit rekabet
koşullarında olmamış,
devletin tüm olanakları AKP
adayları lehine kullanılmış,
YSK’nin hatalı bir kararı ile
yürütmenin tek temsilcisi
olan cumhurbaşkanının
faaliyetleri seçim yasakları
dışında tutulmuştur.
Ancak tüm bunlar artık
geride kalmış, yeni bir
dönem başlamıştır.
ÖNEMLİ GÖREV
Hem AKP genel başkanı ve yürütme gücünü elinde bulunduran cumhurbaşkanına, hem seçimi kazanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP yöneticilerine, hem de tüm siyasi partilerin yönetimlerine önemli görevler düşmektedir. Ülkemiz içine düşürüldüğü kutuplaşma ortamından hızla uzaklaştırılmalıdır. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işlerlik kazanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
Merkezi yönetimle yerel
yönetimlerin birbirlerinin
rakibi olmadıkları
gerçeğinden hareketle,
merkezi yönetimin yerel
yönetimler üzerindeki
vesayet denetimi, yerel
yönetimlerin faaliyetlerine
ve icraatlarına engel olacak
şekilde kullanılmamalı,
aksine yerel yönetimlerin
hizmetlerine katkı sunmalı
ve yol gösterici olmalıdır.
Devletimizin temeli olan
demokratik, laik ve sosyal
hukuk devleti ilkeleri
özenle korunmalı ve
geliştirilmelidir. Toplumu bu
ilkelere aykırı bir biçimde
bazı kurumlar ve yapılar
aracılığıyla dönüştürme
çabalarına son verilmelidir.
DEMOKRATİK KÜLTÜR
Ülkemizde Tanzimat’tan
bu yana modernleşme
çabalarıyla birlikte uzun
denebilecek yönetim
uygulamalarının
kazandırdığı önemli
tecrübeler oluşmuştur.
Osmanlı Devleti’nin son
yıllarından yakın zamana
kadar parlementer sistem
ülkemizde uzun süre
uygulanmış, yönetim
sistemimiz ve idari yapımız
buna göre şekillenmiştir.
Bu sistem aynı zamanda
demokratik sistemimizin
gelişmesinde ve demokratik
kültürün oluşmasında da
önemli bir işlev görmüştür.
Zaman içinde kazanılan
bu tecrübeler ve alınan
dersler bir yana bırakılmış
“cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemi” adı verilen, ülkemize
ve yönetim geleneklerimize
yabancı olan bir sisteme
geçilmiştir. Bu sistemin
bünyemize uygun olmadığı,
siyasi partiler arasında
(aslında siyasi parti
mensuplarını da memnun
etmeyen) ittifakları zorunlu
kıldığı ve başka sakıncalara
da yol açtığı kısa sürede
görülmüştür. Bu nedenle
parlementer sisteme tekrar
dönülmesi konusunda
uzlaşma yolları aranmalıdır.
Öncelikle de bürokrasideki
hiyerarşik yapılanma,
geçmiş deneyimler
de dikkate alınarak
yeniden oluşturulmalıdır.
Bu cümleden olarak
bakanlıklarda
“müsteşarlık” kurumu,
yardımcılıklarıyla birlikte
yeniden kurulmalı, “bakan
yardımcılığı” uygulaması
sonlandırılmalıdır.
Ali Serindağ
24. Dönem Gaziantep
Milletvekili, (E) Vali
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