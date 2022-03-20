Değişim nerede başlar? - Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN

20 Mart 2022 Pazar

Farklı bir yaşam kurgusu oluşturmak için sadece maddi kaynaklara ihtiyacımız yoktur. “Parayla mutluluk olmaz” deyişi buradan ileri gelir. Şan ve şöhret de insanı değişim sahibi yapmaz. Başka unsurlara da gereksinim vardır. Zihnimizin ve ruhumuzun derinliklerinde bu değişimi başlatacak güce sahibiz: Akıl, vicdan, sağduyu ve gönül. Bizleri değişime götürecek bu dörtlüye sahipsek, rotamızı biliyorsak sorun kalmamıştır.

ZORLAYICI DÖNÜŞÜM

Değişim konusu pek çok kişiyi etkilemiştir. Filozoflar değişimi gerçeğe çağrı olarak algılayarak bunun hemen olmayacağını fark edip, kendi kabuğunda veya bir fıçının içinde ayrı bir dünyaya ait olmayı denemişlerdir. Bunların hepsi bir değişimin destekçisidir. Olaya kişisel gelişim boyutuyla bakanlar da olmuştur. Motive edici konuşmalar, kitaplar, görsel kaynaklar bizleri hep bir değişime hazırlamak ister. Kendinizde değişimi gerçekleştirmeden, iş hayatınızdaki, çevrenizdeki kişileri, hatta dünyayı değiştirmeniz bekleniyorsa, maalesef bu karmaşık ev ödevini yapmak zordur.

Kendinizde başlayacak bir değişim, umutların kırılması yüzünden zihinleri ve bedenleri yormuş, çoğunlukla kesintiye uğramıştır. Kısacası herkesin değişim masalı bir yerde yarım kalmıştır. Vazgeçmek o anda tek çare gibi görüldüğünden, böyle gelmiş böyle gider misali, değişim bir başka bahara kalmış, her seferinde eski düzene devam edilmiştir.

DOMİNO ETKİSİ

Ah vah etmenin, bu yaşam beni mutlu etmiyor yakınmalarının yararı yoktur. Değişime ihtiyaç varsa bu önce kendimizden başlamalıdır. Kendimizde başlayan değişim yanımızdakileri, onlar da başkalarını etkiler.

Unutmayalım; bütün değişimler önce bizde başlamalıdır.

PROF. DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN

EGE ÜNİ. TIP FAKÜLTESİ