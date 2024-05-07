Köy Enstitüleri ve yerel yönetimlerin eğitim modelleri - Alaaddin Dinçer
Köy Enstitülerinin kuruluşunun
üzerinden 84 yıl, kapatılmasının
üzerinden ise 77 yıl geçti. Kurulduğu
ve kapandığı günden bu yana ülke
gündeminde sürekli yer alan bu eğitim
modeli günümüzde güncelliğini korumaya
devam etmekte. Her ne kadar kuruluş amacı
ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamak
üzere bir öğretmen yetiştirme modeli olarak
bilinse de aslında bütüncül olarak ele
alındığında sadece öğretmen yetiştirme ile
sınırlı kalmayan farklı bir paradigmanın
eseri olan eğitim sistemi olarak yaşandı.
Köy Enstitüleri, kurum yapıları, işleyişi,
müfredat uygulamaları, eğitim yöntemleri
ve öğretmen kadroları ile toplumun en
karanlık dönemlerinin aydınlanma ışığı
oldular. Toplumun aydınlanması, uyanması
ve yurttaş olma bilincine ulaşması karanlık
güç odaklarının işine gelmedi. Karalama
kampanyaları ile başlayan itibarsızlaştırma
girişimleri enstitülerin kapatılmasıyla
sonuçlandı. O gün bu gündür belini
doğrultamayan, yapbozlarla
sürekli bozuma uğratılmış
istikrarsız bir eğitim sistemi
ile ilerlemeye çalışıyoruz.
Ve bu zihniyet değişmedikçe
eğitimin istikrara kavuşması
da gerçekleşmeyecek gibi
görünmekte.
İLHAM KAYNAĞI OLMALIDIR
Nüfusun yüzde 75’inin
köylerde yaşadığı, yüzde
76’sının okuryazar olmadığı
tarihsel dönemin
önemli eğitim kurumları olan köy
enstitülerini, bugün nüfusun yüzde
93’ünün il ve ilçe merkezlerinde
yaşadığı döneme uygulamak
olanaklı değildir.
EKONOMİK KOŞULLAR
Ancak Köy Enstitülerinin günümüze ışık tutabilecek, bugüne uyarlanarak uygulanabilecek yeni eğitim modelleri yerel yönetimler üzerinden uygulanabilir. Özellikle ekonomik koşulların ağırlaştığı ve yoksulluğun en derin noktada yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. O nedenle yerel yönetimler, halkın temel gereksinimlerini karşılayacak ürünlerin üretim ve tüketiminin eğitimlerini yurttaşlara verecek ve örgütleyecek yapıları kurmaya öncülük yapabilir, bunu sağlayacak eğitim kurslarını zengin çeşitlilik ve yöresel öncelikler üzerinden kuracağı “halk okulları” ve kooperatifler aracılığıyla sağlayabilirler.
Bu merkezlerde üretim ve tüketim eğitimlerinin yanında, başta toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik yaşamın temel prensiplerinin öğretisini verebilir; eşitlik, adalet, hak ve hukuk gibi alanlarda yeni kazanımların elde edilmesine yönelik bilgi, bilinç, örgütlenme ve mücadele deneyimi kazanılmasına katkı sunabilirler. Aslında bu kurumlar yeni dönemin yani Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Aydınlanma ışığı olabilirler.
YUKARIDA YER ALAN ÖNERİLERE EK OLARAK;
3-5 yaş grubu çocuklar için,
-erken çocukluk eğitimi merkezleri (bakımevi, kreş vb gibi) oyun atölyeleri kurabilirler. erken çocukluk eğitimi merkezleri (bakımevi, kreş vb gibi) oyun atölyeleri kurabilirler.
6-18 yaş grubu çocuklar için,
-bilim, sanat, spor ve kültür eğitimi ve uygulama merkezleri/atölyeleri,
-bilim, sanat ve kültür festivalleri/ fuarları/yarışmaları/şenlikleri,
-çocuk oyun parkları, bahçeleri, köyleri ve yaz okulları
- çocukların eğitimlerine destek amaçlı olarak hazırlık ve destek kurslar
Hem çocuklar hem de yetişkinler için,
-anne ve çocuk sağlığı, rehberlik ve psiko-sosyal destek merkezleri,
-yetişkinlere yönelik mesleki ve teknik gelişim, kişisel gelişim, kültür ve sanat kurs merkezleri/atölyeleri,
-mahalle ve köylerde dayanışma ve
kitap kafeleri, kütüphane ve bilgi evleri
kurabilir/düzenleyebilirler.
YENİ PROGRAMLAR
Sonuç olarak, önerilen faaliyetleri
çoğaltmak, çeşitlendirmek ve
zenginleştirmek olanaklıdır. Yapılacak
bütün faaliyetlerin belli bir program
ve plan dahilinde yürütülmesi, bunun
gerçekleşmesi için stratejik planlar
hazırlanması, istihdam edilecek
personellerin yeterli eğitime, donanıma
ve niteliğe sahip olması, Köy Enstitüleri
düşüncesine yabancı olmaması veya
bu konuda belli bir eğitim sürecinden
geçmiş olması önemlidir. Siyasal
iktidarın anayasal güvence altında olan
laik, bilimsel ve kamusal eğitimi tahrip
eden, bu eğitimin yerine kendi siyasal
ve ideolojik önceliklerini içeren eğitimi
koymaya çalıştığı bir dönemde muhalif
yerel yönetimlerin eğitim alanında
yapacakları işler, toplumun büyük bir
bölümünün beklentilerini karşılamak
anlamına gelecektir. Bu bağlamda şimdi,
Köy Enstitüleri fikrini bugüne uygun yeni
programlar ve bu programlara uygun
eğitimlerle uygulamanın zamanıdır.
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