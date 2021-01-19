Sadakat düzeninde bilimsel üretime, gerçeklere yer yok

19 Ocak 2021 Salı

Dün yine pandemi koşullarında Başkan Erdoğan’ın uzaktan katıldığı çok sayıda bölgesel il kongrelerinin noktalanması ortak törenine televizyonların canlı yayınları ile tanıklık etmiş olduk. Başkan Erdoğan, seçilmiş il başkanlarının tek tek isimlerini okuyarak ayağa kalkmalarını istedi. İlk kalkan, ünlü dört parmak açık başparmak avuç içine doğru kapalı, ideolojik bağlılıklarının simgesini gösteren elini havada yeterince canlı göstermeyi unutunca, uyarısını yaptı. Sırasıyla seçildikleri ilin, kendilerinin ismi okunanlar, daha canlı, gür sesle, işareti gösteren elleri dimdik havada, Başkan Erdoğan’ın kendisine, savundukları değerlere ilişkin çarpıcı birkaç cümle, dilek ile dualarını esirgemediler..

İl kongrelerinin yapılış koşulları, delegelerin, sandıkların oluşumu, oyların kullanılması üzerinden tanıklığımız olamasa da yasalar gereği seçimleri tamamlanmış olan iller ile seçilen başkanlarının bağlılık dilekleri sınavlarına tanıklık etmiş olduk. Doğrusu Erdoğan liderliğine bağlılık, sadakatin olamayacağı bir duruma ilişkin kuşkumuz bile söz konusu olamaz.

Kuşku, elitist olmakla suçlanan üniversitelere, AKP’den belediye başkanlığı adaylığı, üyeliği bilinen rektörlerin seçilmesine karşı çıkanlara duyulmalı değil mi?

Hâlâ sadece Boğaziçi Üniversitesi çevresi içinde de değil, başka üniversitelerden, dahası yurtdışından etkinliklerle atamayı protesto eylemlerine nokta koyulamadı. Atamalı Bakanların ağızlarını köpürte köpürte tehditlerinin basamak yapılmasıyla sindirilme garanti kabul ediliyor..

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Zaten dünyanın ve Türkiye’nin güncel gündemi baş döndürücü, bazen günde bir kezden fazla gündemli olarak değişiveriyor. Dünün sıcak gündemi saatler geçmeden AKP’nin yapılan kongrelerinden, elit üniversitelerin tartışmalarından Irak’a en son en sıcak gündem olarak kayıvermişti.. Sıcak Irak gündemi bir yanı ile Amerika’nın başkanlık seçimi, iktidarın devir teslimi gelişmeleri ile de birleşivermişti.

Irak sıcak gündeminin, Irak yönetiminin girişimi ile sıcak hale getirildiği izlenimi verildi, doğrudan bir çağrının olduğu duyuruldu. Dışişleri, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı görüşmelerin kapsamı içindeydi. Uzman yorumcular yeni Amerika yönetiminin Bağdat yönetimi üzerindeki gücünün altını çizmiş olarak, Amerika’nın iç siyasetinin içine düştüğü büyük bunalımda, Irak görüşmelerinden Türkiye’nin kimi olumlu kazanımlar sağlayabileceği ile havanda su dövmeye kadar kayışların olabileceği üzerinde durdular.

Gerçek şu ki biz bir kez daha gerçekleştikten sonra ülkelerarası çok önemli gündemli bir görüşmeden daha olduktan sonra bilgi sahibi olmakla kalmayıp, içerik ve sonuçları üzerinden de bihaber kalacağımız her zamanki gibi bir durumla yüzleşmiş oluyorduk. Sanki PKK’den Irak yönetiminin kurtulmak istediği gibi bir tablo görüntüsü olsa da İran ayağının başından reddedileceği gibi bir önkoşul içinde gerçekte nelerin görüşülüyor olabileceği bilinmezlik içindeydi..

Kimi beklentiler aşılamasında hazır Amerika kendi iç iktidar devir teslimi beklenenden çok ağır iç karmaşa koşulları içinde Türkiye beklentileri açısından kimi olumlu adımlar atılabileceği havası basılırken, kimileri de Amerika’nın bölgedeki yetkin uzman kadroları açısından değişen bir tablonun söz konusu olamayacağının üzerinde duruyorlardı.

Bağışlayın, yaşamımız için en yaşamsal pandemi gündemi, aşılar üzerinden gelişmelere girmenin hiç anlamı yokmuş gibi geliyor. En son, sıcak gelişmelerin bütünlüğü içinden bizim ne Tekadam rejimimizin en yetkin kişilerinin ne de bakanlıkların yetkileri, etkileri kalmış gibi bir durum var. Türkiye’nin iradesi elinden uçup gitmiş gibi bir tablo var ortada.

Aşıların düzenli, sağlıklı yapılabilmesinde muhteşem hazırlıklarımız bundan sonrası için gelecek aşıya, gelebileceği tarihlere, miktarlarına göre gündemimizde olabilecek. Durum vaziyetlere göre de programlanmasının en akıllı, yararlı olabilmesi yolunda uzman bilim insanlarımızın ellerine teslim edilebilirse edilecek..